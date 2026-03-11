Università unite per sconfiggere le malattie croniche: Roma, Torino e Pollenzo firmano un'alleanza su sport e alimentazione

È stato firmato oggi un protocollo d’intesa tra l’Università di Roma “Foro Italico”, il Politecnico di Torino e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo con l’obiettivo di avviare una collaborazione scientifica e culturale dedicata allo studio e alla promozione di corretti stili di vita, con particolare attenzione alle comunità universitarie e agli studenti.

All’incontro, che si è svolto nella Sala Consiliare Giulio Goria presso l’Università di Roma “Foro Italico” in piazza Lauro de Bosis 15 a Roma, erano presenti per l’Ateneo romano il rettore prof. Massimo Sacchetti, il prorettore Vicario prof. Fabio Pigozzi e la direttrice generale dott.ssa Lucia Colitti, per il Politecnico di Torino il rettore prof. Stefano Corgnati e il direttore generale dott. Vincenzo Tedesco, per l’Università di Scienze Gastronomiche il rettore prof. Nicola Perullo.

L’accordo prevede lo sviluppo congiunto di attività di ricerca, formazione e innovazione sui temi della salute, dell’attività fisica, delle abitudini alimentari e del benessere, attraverso un approccio interdisciplinare che integri le competenze specifiche dei tre Atenei. La collaborazione intende promuovere una visione integrata della salute, fondata sull’equilibrio tra movimento, alimentazione e stili di vita consapevoli, elementi oggi riconosciuti come fattori fondamentali per il benessere individuale e collettivo.

Tra le principali iniziative previste figurano l’analisi degli stili di vita degli studenti, progetti di ricerca e formazione congiunte, iniziative di screening e divulgazione sui temi della salute, del movimento e del benessere, oltre allo scambio di studenti, ricercatori e docenti. Le università valuteranno, inoltre, la possibilità di istituire in futuro un Centro Interateneo dedicato allo studio integrato delle relazioni tra attività fisica, nutrizione, salute e qualità della vita.

Il protocollo rappresenta un primo passo verso una collaborazione strutturata che intende mettere a sistema le competenze dei tre Atenei per contribuire allo sviluppo di modelli innovativi di promozione della salute e del benessere nelle comunità universitarie e nella società. La diffusione di corretti stili di vita basati su attività fisica regolare e alimentazione equilibrata rappresenta infatti una delle leve più efficaci per la prevenzione delle principali malattie croniche e per la sostenibilità dei sistemi sanitari, contribuendo al miglioramento della salute pubblica e alla riduzione dei costi legati alla cura delle malattie non trasmissibili, come ha sottolineato il prof. Fabio Pigozzi, referente scientifico dell’accordo per l’Università di Roma “Foro Italico”.

"Questa collaborazione è perfettamente in linea con la visione strategica che abbiamo appena presentato alla nostra comunità accademica per i prossimi sei anni", ha sottolineato il prof. Massimo Sacchetti, rettore dell’Università di Roma “Foro Italico”. "Come ateneo vocato allo studio e alla promozione del movimento e dello sport, riteniamo fondamentale contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione basata su stili di vita attivi e salutari. Il lavoro congiunto con il Politecnico di Torino e con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ci permette di sviluppare nuove opportunità di ricerca e formazione dedicate al benessere, a partire dalle nostre comunità studentesche".

“Con la firma di oggi consolidiamo una relazione strategica tra tre atenei totalmente complementari che vogliono sviluppare un’attività integrata sui temi che riguardano lo sport, il benessere e i sani stili di vita. Con l’Università di Roma “Foro Italico” e l’Università di Scienze Gastronomiche andremo a percorrere insieme l’intera traiettoria che attraversa le varie componenti di questo contesto, dalla medicina sportiva alle nuove tecnologie a servizio dello sport, passando per la sana alimentazione. Il Politecnico di Torino porterà nell’accordo le sue competenze tecnologiche, rappresentate da una ricerca avanzata ma anche da una totale innovazione applicata, in un contesto sociale in cui lo sport è elemento chiave nello sviluppo di una società che ne condivide i principi e i valori. Con questo progetto vogliamo, infatti, sempre più caratterizzare i nostri come atenei che non solo si riconoscono nel sostenere le eccellenze agonistiche sportive ma che propongono stili di vita sani quali elemento fondante di crescita delle proprie comunità”, commenta il rettore del Politecnico di Torino prof. Stefano Corgnati.

"La collaborazione che abbiamo siglato oggi è fondamentale per la crescita e l’apertura di Pollenzo. Negli scenari futuri devono trovare spazio nuove forme di socialità e nuovi modelli di welfare, immaginando un futuro policentrico orientato alla buona vita. Il cibo è un punto di incontro tra cultura, salute e ambiente: questa intesa ci permette di sviluppare una visione integrata tra nutrizione, piacere, conoscenza e sostenibilità, contribuendo alla formazione di nuove competenze e alla promozione di stili di vita più consapevoli nelle comunità universitarie", ha affermato il prof. Nicola Perullo, rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Il Protocollo d’Intesa avrà una durata di due anni e potrà essere rinnovato alla scadenza, rappresentando la base per lo sviluppo di ulteriori accordi attuativi e progetti congiunti tra i tre Atenei.