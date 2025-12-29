 / Attualità

Attualità | 29 dicembre 2025, 11:46

Pranzo di Natale alla residenza per anziani San Chiaffredo di Revello

Un momento di incontro e condivisione che ha riunito ospiti, familiari, volontari e realtà del territorio nel segno dello spirito natalizio

Le tavole preparate, in occasione del pranzo di Natale, alla Residenza per anziani di Revello

Alla residenza per anziani Fondazione Ospedale Civile “San Chiaffredo” di Revello, si è svolto il tradizionale pranzo di Natale, un momento speciale di incontro, condivisione e calore umano che ha coinvolto ospiti della struttura, familiari e amici.

La giornata è stata caratterizzata da un clima di serenità e festa, reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tante persone e realtà del territorio, che hanno contribuito con dedizione e spirito di servizio alla perfetta riuscita dell’evento.

L’amministrazione della casa di riposo desidera fare: “Un sentito ringraziamento a tutto il personale della struttura, che ogni giorno si prende cura degli ospiti con professionalità, attenzione e umanità, e che anche in questa occasione ha dimostrato grande disponibilità e partecipazione.

Un grazie speciale ai volontari, sempre presenti e fondamentali, alla Protezione Civile, che ha fornito un prezioso supporto, e alla Pro Loco di Revello, che insieme al Bar Excalibur di Revello, ha messo a disposizione i tavoli contribuendo all’allestimento della sala.

Un riconoscimento particolare va inoltre alle cuoche della struttura che con passione e impegno hanno preparato il ricco pranzo molto apprezzato da tutti a base di prodotti del territorio”.

Francesca Liporace direttrice responsabile della struttura afferma: “Eventi come questo rappresentano il vero spirito del Natale: stare insieme, condividere e sentirsi parte di una comunità. A nome della Fondazione Ospedale Civile San Chiaffredo desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere il pranzo di Natale così significativo e auguro a tutti buon anno”.

AMP

