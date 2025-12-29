A Roccabruna ritorna la "Passeggiata di Natale tra le Borgate"

C’è un modo diverso di vivere il Natale, lontano dal rumore e più vicino alle persone: a Roccabruna questo modo esiste da 5anni e torna anche all’inizio del 2026 con la Passeggiata di Natale tra le Borgate.

Sabato 3 gennaio 2026, nel tardo pomeriggio, le borgate di Roccabruna si accenderanno di luci, decorazioni e piccoli dettagli che raccontano la cura di chi ci vive. Non è una semplice camminata: è un percorso lento, fatto di incontri, chiacchiere e angoli del paese che, di sera, hanno tutto un altro fascino.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione San Giu’s Friends, insieme ai volontari delle borgate, dall'AIB di Roccabruna e con il contributo del Comune. Un lavoro di squadra che negli anni ha saputo crescere e coinvolgere sempre più persone.

Il ritrovo è fissato alle 16.30 in piazza del Comune di Roccabruna. Da lì partirà la passeggiata, con soste lungo il percorso durante le quali verranno offerte stuzzicherie e bevande, giusto per scaldarsi e prendersi il tempo di stare insieme.

Per motivi organizzativi il numero massimo di partecipanti è fissato a 100 persone.

Agli iscritti viene chiesto solo un po’ di attenzione pratica: torcia elettrica, abbigliamento comodo e scarpe adatte. Nulla di complicato, solo buon senso. In caso di forte maltempo l’evento verrà annullato.

Questa passeggiata è una di quelle cose semplici che funzionano. Non promette effetti speciali, promette un’esperienza vera: camminare insieme, guardarsi intorno e riscoprire il territorio con occhi diversi. Ed è forse proprio questo il regalo più bello, a pochi giorni dalla fine delle feste.