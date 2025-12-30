Marene premiato come Comune virtuoso nella gestione dei rifiuti

Marene si conferma un esempio di buona amministrazione e attenzione all’ambiente ottenendo il riconoscimento di ‘Comune rifiuti free’, prestigioso premio promosso da Legambiente che valorizza i Comuni più virtuosi nella gestione dei rifiuti. Un traguardo che colloca il paese tra le realtà più avanzate a livello nazionale per l’impegno nella sostenibilità e nell’economia circolare.

Il titolo viene attribuito agli enti locali che non solo raggiungono percentuali elevate di raccolta differenziata, ma riescono anche a contenere in modo significativo la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ogni cittadino nell’arco dell’anno. Un risultato che testimonia politiche ambientali efficaci e una forte collaborazione tra amministrazione e comunità.

Nel commentare il premio, il sindaco Alberto Deninotti sottolinea il ruolo centrale dei cittadini: “Il merito è tutto vostro – commenta – perché avete portato avanti la differenziata con accuratezza e precisione. Questo attestato non è solo un pezzo di carta, ma la conferma che insieme possiamo costruire un futuro più sostenibile. Rimaniamo a disposizione per i vostri suggerimenti: in un paese più bello e ordinato si vive meglio”.

Il riconoscimento è arrivato ufficialmente nell’ambito dell’EcoForum di Torino, dove Marene è stata premiata da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta come ‘Comune Rifiuti free 2025’, entrando a far parte dei 135 Comuni virtuosi della regione.

Un risultato di grande rilievo, soprattutto considerando il quadro regionale complessivo.

Con appena 65 chilogrammi di rifiuto urbano residuo pro capite annuo, Marene ha superato ampiamente i criteri richiesti: una raccolta differenziata oltre il 65% e meno di 75 chilogrammi di secco residuo per abitante. Dati che collocano il Comune ai vertici piemontesi per qualità e innovazione nelle politiche di gestione dei rifiuti, in un contesto regionale che registra un lieve rallentamento nel numero di Comuni premiati rispetto agli anni precedenti.

Il dossier ufficiale ‘Comuni Ricicloni Piemonte 2025’ evidenzia Marene come una delle realtà più significative di questa edizione, indicando il paese come modello di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione dei rifiuti e incremento del riutilizzo entro il 2030.

“Questo premio non è solo un attestato di merito per i risultati numerici del 2024, ma un invito a perseverare nella raccolta differenziata” conclude il sindaco Alberto Deninotti, ribadendo come il successo sia frutto dell’impegno quotidiano dei cittadini. Un percorso condiviso che conferma Marene come comunità attiva, responsabile e orientata a un futuro sempre più sostenibile.