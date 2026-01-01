Cultura, musica e outdoor: a Limone tanti eventi e proposte per il ponte dell'Epifania

Dal 2 al 6 gennaio 2026 Limone Piemonte si prepara a vivere un ricco calendario di appuntamenti per grandi e piccini in occasione del ponte dell’Epifania, con numerose proposte culturali, musicali e ricreative dedicate alle famiglie.

Venerdì 2 gennaio alle 16.30 la Biblioteca-Museo dello Sci ospiterà la presentazione del libro “Il lupo tra storia e leggenda” di Luca Caviglia, guardiaparco delle Aree Protette Alpi Marittime. L’autore proporrà un’indagine fra storia, letteratura e biologia per ricostruire le origini del mito del lupo e favorire una migliore comprensione dell’attuale rapporto tra l’animale e gli esseri umani. Ingresso libero.

Dalle 18.30 alle 19.30 via Roma e Piazza del Municipio saranno illuminate dal suggestivo Candle Light, un concerto di pianoforte accompagnato da uno spettacolo di candele che creerà un’atmosfera intima e suggestiva nel cuore del centro storico.

Sabato 3 gennaio alle 16.30 in Biblioteca ci sarà la presentazione del libro “Cuneesi per sempre. Viaggio emozionale nel cuore di Cuneo” (Edizioni della Sera) di Angela Delgrosso. Venti racconti guidano i lettori alla scoperta della Cuneo autentica: dai portici storici alle piazze, dai mercati alle pasticcerie con i celebri cuneesi al rum, tra storia, tradizioni e curiosità. Ingresso libero.

Sempre sabato 3 gennaio torna a Limone il tradizionale appuntamento sulla neve del “Light, Music & Fire”. La serata, ospitata nell'area del Maneggio, inizierà alle 17.30 con la musica di AnisaDj. Dalle 19.30 spazio allo spettacolo in pista con la fiaccolata dei bambini, l’esibizione dei Maestri della Scuola Sci Limone, effetti speciali e i suggestivi fuochi artificiali piromusicali. Al termine, tutti gli spettatori potranno gustarecioccolata calda e vin brulé offerti dall’organizzazione. La serata sarà presentata e animata da Andrea Caponnetto & The MovinOn Family.

Alle 21 sul palco del Teatro Alla Confraternita andrà in scena lo spettacolo “Resti tra noi”, a cura della compagnia teatrale L’Ora Canonica, per una serata all’insegna della leggerezza e del buonumore. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 4 gennaio sarà organizzata un’escursione con le ciaspole con accompagnatore al Maire Valletta (1527 metri). Un percorso di 8 km semplice, non troppo ripido, che conduce ad un angolo selvaggio e poco conosciuto di Limone, dove l’acqua ha scavato la roccia calcarea formando pozze e cascatelle e una particolare parete a campi carreggiati. L’itinerario prevede un dislivello di 400 metri e una durata di circa cinque ore. Il ritrovo è fissato alle 9.30 nei pressi dei Tetti Bric, in frazione San Giovanni. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it .

Alle 13.30 Piazza del Municipio ospiterà il concerto dei Lou Pitakass: il gruppo cuneese intratterrà il pubblico con un repertorio di musiche e canti occitani tradizionali rivisitati in chiave moderna.

Nel pomeriggio, alle 16.30 in Biblioteca si terrà un appuntamento dedicato ai bambini dai 4 anni in su dal titolo “La Befana vien leggendo”. Tra letture animate e storie ricche di magia, i più piccoli potranno incontrare la Befana e vivere un pomeriggio divertente all’insegna della fantasia e delle tradizioni. Ingresso libero previa prenotazione.

Sempre domenica 4 gennaio la musica torna protagonista nel cuore del paese con la seconda data della Street Band Parade: dalle 16 alle 19 Via Roma sarà animata dall’energia della Marciapè Street Band, per un pomeriggio all’insegna del divertimento itinerante.

Lunedì 5 gennaio farà tappa a Limone il Mercatino da Forte dei Marmi. Dalle 8 alle 19 in Piazza San Sebastiano accoglierà le bancarelle degli artigiani toscani dove si potranno acquistare gli articoli di alta qualità: abbigliamento e accessori in cashmere, capi firmati per uomo e donna, lenzuola e tovaglie su misura ricamate, pizzo fiorentino e tanto altro ancora.

In serata le vie del centro storico si animeranno con Balconi Sonori: DJ set sui balconi del centro di Limone Piemonte per un aperitivo musicale unico nel suo genere.

Martedì 6 gennaio 2026, in occasione dell’Epifania, Limone ospiterà il Mercatino del fatto a mano. Dalle 10 alle 19 le vie del paese si animeranno con espositori selezionati che proporranno creazioni artigianali, oggetti unici, decorazioni e idee regalo, pensate per celebrare la tradizione della Befana.

APPUNTAMENTI CONTINUATIVI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE





Tutti i pomeriggi, dalle 15.30 alle 18.30, Piazza del Municipio ospiterà animazione e laboratori creativi per bambini.

Durante le vacanze di Natale e fino al 10 gennaio sarà possibile vivere il “Borgo d’Arte e di Luce”, un percorso luminoso che trasformerà il centro storico di Limone Piemonte. Le installazioni e proiezioni del celebre artista Marco Lodola reinterpretano in chiave contemporanea l’iconografia natalizia, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente per visitatori di tutte le età. Il progetto è promosso dall’Associazione Culturale Ego Bianchi, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e della Regione Piemonte, e realizzato da Ventura Academy.

A Limone Piemonte è in corso nei locali dell’ex Banca Popolare di Novara, in via Roma 5c, la mostra “Pittori dall’800 ai giorni nostri”.L’esposizione, promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo, resterà aperta tutti i giorni nelle vacanze di Natale e dal venerdì alla domenica fino a fine stagione, con orario dalle 10.00-12.00/15.00-18.00. Ingresso libero.

Fino al 12 aprile 2026, nella sala esposizioni del Grand Palais Excelsior (via Roma 9) si potrà visitare la mostra “Limone Piemonte tra passato e presente”, un percorso espositivo che, attraverso manifesti, fotografie, video e contenuti realizzati con l’intelligenza artificiale, racconta l’evoluzione della località turistica e dei suoi simboli più iconici. Ingresso libero.

Info: expo@grandexcelsior.com

Durante le vacanze natalizie la pista di pattinaggio “Ice Arena”, al Piazzale Nord, sarà aperta nei seguenti orari:

Feriali: 10.30–12.30 / 14.30–23.00

Prefestivi: 10.30–23.30

Festivi: 10.30–23.00

È inoltre possibile prenotare lezioni di pattinaggio. Info: 335 8243345.

Inoltre, durante le festività natalizie riparte la programmazione cinematografica presso il Cine-Teatro Alla Confraternita. Per rilassarsi dopo una giornata sulla neve, sono previste numerose proiezioni di film di animazione e pellicole per famiglie alle 18.30 e in orario serale.