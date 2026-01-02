Alba: da oggi nuovi orari per l’Ecosportello

L’Amministrazione Comunale di Alba comunica che da oggi, venerdì 2 gennaio 2026, l’Ecosportello comunale di via Vivaro 2, gestito dalla società pubblica Str (Società Trattamento Rifiuti), ha un nuovo orario di apertura al pubblico.

La variazione, già anticipata nelle scorse settimane attraverso una comunicazione diretta inviata a tutte le utenze del territorio, nasce con l'obiettivo di ottimizzare il servizio e offrire una maggiore flessibilità di accesso, inclusa una fascia pomeridiana estesa nella giornata di giovedì.

NUOVI ORARI

Lunedì 09:00 – 15:30 (orario continuato)

Martedì 09:00 – 15:30 (orario continuato)

Mercoledì 09:00 – 15:30 (orario continuato)

Giovedì 12:00 – 18:00

Venerdì 09:00 – 15:30 (orario continuato)

Sabato 09:00 – 13:00

All’Ecosportello è possibile gestire le pratiche relative alla gestione dei rifiuti, il ritiro di kit per la differenziata e ricevere informazioni sul calendario di raccolta.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prendere nota dei nuovi orari per una migliore programmazione degli accessi agli uffici.

«La rimodulazione degli orari dell’Ecosportello comunale rappresenta un ulteriore passo nel percorso di miglioramento del servizio rifiuti per i cittadini - dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’Assessore all’Ambiente Roberto Cavallo - L’obiettivo è rendere l’accesso più semplice e flessibile, andando incontro alle diverse esigenze delle utenze, in particolare grazie all’estensione dell’orario pomeridiano del giovedì. L’Ecosportello è un punto di riferimento importante per la corretta gestione dei rifiuti e per il supporto alle buone pratiche ambientali: per questo abbiamo lavorato, insieme a Str, per ottimizzarne l’organizzazione e la fruibilità».