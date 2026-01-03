Mondovì: il Moro gigante annuncia il ritorno del Carlevé

Le festività natalizie sono ormai agli sgoccioli, e a Mondovì è già tempo di iniziare a pensare al carnevale. Anche perché quest’anno l’evento arriva molto presto in calendario, e come noto le fasi di organizzazione della manifestazione sono complesse e articolate.

Il primo segno tangibile che il Carlevé arriverà presto in città è la presenza del Moro gigante che da sabato 3 gennaio è installato alle porte della città, presso l'ingresso dell'outlet del parco commerciale Mondovicino.

Vi rimarrà per circa un mese, dopodiché l’imponente struttura gonfiabile traslocherà in città, dove annuncerà l’arrivo del carnevale, in particolare dei due eventi clou, le sfilate, in programma per domenica 8 febbraio (dedicata principalmente ai gruppi mascherati) e per domenica 15 febbraio (protagonisti i carri allegorici e i gruppi mascherati).

Grazie alla collaborazione tra la Famija Monregaleisa 1949, che organizza il Carlevé, e l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, il Moro e la sua corte saranno presenti nella mattinata del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, presso il campo volo della 36a edizione del Raduno aerostatico internazionale di Mondovì, uno degli appuntamenti più suggestivi e apprezzati dal grande pubblico. Successivamente il gruppo si sposterà nel Centro storico di Breo e salirà nel rione Piazza dov’è allestita la manifestazione “Re Mercante”.

“Ringraziamo l’Aeroclub per l’opportunità - sottolinea il presidente della Famija Monregaleisa 1949, Andrea Tonello – che oltre a suggellare una preziosa amicizia consente al nostro carnevale una vetrina di assoluto prestigio”.

L’Associazione è da tempo al lavoro per l’allestimento della manifestazione, che quest’anno si preannuncia ricca di novità e di appuntamenti davvero speciali, per un carnevale che sappia accrescere ulteriormente la propria autorevolezza nell’ampio panorama di eventi simili sul territorio regionale.

“Proprio dalla Regione Piemonte – commentano il presidente della Famija, Andrea Tonello, e il suo vice, Pietro Danna – è arrivato nelle scorse settimane un importantissimo riconoscimento. La nostra Associazione ed il Carlevé ‘d Mondvì sono stati accreditati infatti di un contributo di 11 mila euro, su base triennale, nel contesto del Bando regionale per carnevali e rievocazioni storiche. Un elemento tangibile di come si stia lavorando nella giusta direzione, per salvaguardare e valorizzare un patrimonio inestimabile del territorio in quanto a tradizione e cultura. Ringraziamo la Regione Piemonte per il supporto e la sensibilità dimostrata”.

Tutti i “segreti” dell’edizione 2026 del del Carlevé – compresa l’identità della nuova Béla Monregaleisa – saranno svelati nel corso della conferenza stampa di presentazione che si terrà sabato 31 gennaio 2026 presso l’atrio dell’ex Collegio dei Gesuiti a Mondovì Piazza