A Ceva concerto-spettacolo sulla canzone italiana: domenica 29 marzo "Lei - Storie in musica" al teatro Marenco

Domenica 29 marzo alle 20.30 il teatro Marenco di Ceva ospiterà "Lei – Storie in musica", uno spettacolo-concerto dedicato alle donne attraverso alcuni dei più bei brani della musica italiana.

Protagonisti della serata saranno The Waves, una band composta da cinque musicisti professionisti che reinterpretano i grandi successi della canzone italiana con una formazione completa: sezione ritmica, chitarra, tastiere e una voce femminile potente e raffinata. Lo spettacolo promette di essere coinvolgente ed emozionante, capace di unire il passato e il presente attraverso la bellezza senza tempo della canzone italiana.

Il repertorio della serata attraversa generazioni e stili differenti, con brani di artisti come Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Mia Martini, Carmen Consoli e Giorgia, affiancati dai grandi classici di De Gregori, Lucio Dalla e Ornella Vanoni. Un vero e proprio viaggio musicale tra emozioni, ricordi e storie al femminile, che celebra le voci e le personalità che hanno segnato la musica italiana.

Biglietti in prevendita presso LA MATITA (Via Marenco 49, Ceva) - Tel. 0174.704.132. Costo: 15 euro.