Beinette ospita Lele Viola: incontro con l'autore venerdì 13 marzo in biblioteca

L’Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la cooperativa “Gli Amici di Jim Bandana” e il patrocinio del comune di Beinette presentano l’incontro con l’autore Lele Viola.

La serata si terrà presso la biblioteca di Beinette venerdì 13 marzo alle ore 21, in collaborazione con la biblioteca di Peveragno.

Lele Viola è autore di numerosi libri fin dal primo, "Pellegrino a pedali", scritto nel 1999 e pubblicato nel 2000, dopo un viaggio in bicicletta insieme a sua moglie Germana da Demonte a Santiago de Compostela. Ha scritto altri libri tra cui ricordiamo "Il gatto arancione", “Verso il sole al tramonto" e "Paese”.

Lele Viola, inoltre, ha collaborato per diversi anni con il settimanale La Guida, Il Granello di senape, La Ciapera. Ora pensionato, ha svolto attività di insegnante presso le scuole superiori, crede nell'importanza dell’editoria, locale e nazionale, per preservare quanto ancora resta di democrazia in Italia. Le dittature sono di molti tipi differenti, più o meno sanguinarie e repressive, militari o teocratiche, mascherate o aperte. Tutte, però, hanno una cosa in comune: l’attacco alla libertà di stampa e di opinione.

Durante l’incontro a Beinette ci racconterà la passione di ( parole sue) “mettere inchiostro sulla carta come solchi incisi sulla terra”, ma anche il suo stile di vita da sempre legato alla natura.