A Cortemilia arriva lo spettacolo "Bibliotecari per un giorno"

Domenica 22 marzo alle 17 il Nuovo Teatro Comunale di Cortemilia ospita "Bibliotecari per un giorno", uno spettacolo di e con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone, fondatore della Banda Osiris, nell'ambito della stagione Teatro nelle Valli Bormida.

Si tratta di uno spettacolo ironico, poetico e sorprendente che trasforma la biblioteca in una scena teatrale e il teatro in un luogo di lettura condivisa. Tra parole sonanti, musiche cartacee ed elettroniche, scaffali che vibrano e libri che sembrano prendere voce, lo spettacolo si configura come un vero e proprio concerto narrativo dedicato al piacere della lettura, all'immaginazione e alla memoria.

I due protagonisti, bibliotecari "precari" per gioco e per vocazione, accompagnano il pubblico in un viaggio dentro le storie, attraversando testi e autori che hanno segnato l'immaginario collettivo. La biblioteca diventa così rifugio, luogo di scoperta e spazio aperto e sonoro, dove leggere non è solo un gesto solitario ma un atto condiviso, giocoso e creativo.

Lo spettacolo è proposto in collaborazione con la Biblioteca di Cortemilia e si inserisce anche nella programmazione culturale del Concorso Nazionale di Letteratura per Ragazzi "Il Gigante delle Langhe", rafforzando il dialogo tra teatro, libri e promozione della lettura in particolare verso le nuove generazioni.

"Bibliotecari per un giorno" è uno spettacolo per chi ama leggere, per chi non legge più, per chi pensa di non amare i libri e per chi è curioso di scoprire che, con le storie, si può anche ridere, suonare e inventare. Un invito a entrare in biblioteca o a teatro senza timore: non è pericolosa come sembra.