SCI / Francesco Sadowski dell'Equipe Limone primo tra gli Aspiranti nel secondo slalom Fis di Bardonecchia

Secondo Slalom FIS sulla pista 23 Olimpica di Bardonecchia domenica 4 gennaio. Ancora una doppietta francese in campo femminile con le stesse protagoniste del giorno prima ma a parti invertite: ha vinto Annabel Jallat del Club des Sports de Saint François Longchamp, che ha chiuso la gara con il tempo totale di 1’,48”,80/100, con 27/100 di margine sulla connazionale Marjolaine Ollier del Club de Ski de Serre Chevalier.

Sul gradino più basso del podio la gradita conferma di Beatrice Mazzoleni: la genovese dell’Equipe Pragelato e della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali è arrivata a 2”,63/100, primeggiando tra le Aspiranti.

Quarta assoluta l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere e anche lei della squadra AOC, seguita dalla valdostana Alice Calaba del Centro Sportivo Esercito, dalla chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia, dalla francese Stella Marreau dell’Equipe Competition Champsaur, dalla svizzera Camille Jacqueroud dello Ski Club Jaun, dalla verzuolese Marta Mattio dello Sci Club Sestriere, aggregata alla squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali, nona assoluta e seconda delle Aspiranti.

Dodicesima assoluta e terza delle Aspiranti la francese Hanna Leguereau del Club des Sports de Tignes. Due transalpini davanti a tutti anche in campo maschile, con il successo di Clement Talayrach, atleta del Club des Sports de Tignes e del gruppo francese di Coppa Europa, in 1’,43”,70/100, con 49/100 di vantaggio sul connazionale Jonas Skabar del Club des Sports de Méribel. Terzo posto elvetico con Romain Monney dello Ski Club La Berra, staccato di 92/100. Dal quarto posto in giù troviamo gli altri due francesi Nash Huot-Marchand del Club des Sports Courchevel e Jules Llorach dello Ski Club de l’Alpe d’Huez, il bresciano Jacopo Ferretti dello Sci Club Ponte di Legno, il varazzino Carlo Cordone del Sansicario Cesana, il francese Jules Michel-Mazan del Club des Sports de Courchevel, il genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone nono assoluto e primo degli Aspiranti, il rossocrociato Nils Haltinner dello Ski Club Zermatt. Tra gli Aspiranti secondo il torinese Ettore Bussei Canone dello Sci Club Sestriere e terzo Federico Forte del Sansicario Cesana.