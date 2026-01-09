In Granda arriva la Fiamma Olimpica: il percorso dei tedofori a Cuneo, Bra, La Morra e Alba

Il Piemonte e la provincia di Cuneo si preparano ad accogliere la Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il viaggio dei tedofori è iniziato il 26 novembre a Olimpia, in Grecia (ad inaugurarlo l'icona del Cuneese e dello sci di fondo italiano Stefania Belmondo) e toccherà Cortina d’Ampezzo il 26 gennaio per concludersi a Milano, dove venerdì 6 febbraio avrà luogo l'attesa cerimonia di apertura.

La torcia passerà in ogni regione e provincia italiana attraverso una suggestiva staffetta fino all'accensione del braciere.

La città di Cuneo vivrà il momento sabato 10 gennaio, con protagonisti, tra gli altri, la sciatrice Marta Bassino, il ciclista paralimpico Diego Colombari, il pilota Nicola Dutto, la marciatrice Elisa Rigaudo. Il giorno dopo sarà la volta di Bra, La Morra e Alba, prima di Torino.

CUNEO

Il percorso dei tedofori prenderà il via da via porta Mondovì salirà a Rondò Garibaldi e lungo viale degli Angeli arriverà all’altezza di Corso Vittorio Emanuele II; piegherà poi su corso Nizza e attraverso corso Giolitti giungerà al piazzale della Libertà, per poi attraversare corso IV Novembre, corso Kennedy fino a Piazza Torino, risalire in via Roma e guadagnare l’arrivo in Piazza Galimberti intorno alle 19.00. Dalle 17, in piazza Galimberti una cerimonia (con tanto di musica e intrattenimento) attenderà l’ultimo tedoforo che porterà all’accensione del braciere alle 19.30. Saranno 29, in, totale, i tedofori

BRA

Diciotto tedofori si daranno il cambio lungo un percorso che attraverserà tutto il centro cittadino.

La partenza è prevista alle 8,30 all’incrocio tra via Cuneo e via Fratelli Rosselli; il corteo percorrerà quindi via Cuneo, via Fratelli Carando, via Principi di Piemonte, via Marconi, via Vittorio Emanuele fino all’ex ospedale per poi risalire corso San Secondo e imboccare via Craveri, scendere lungo via Barbacana e corso Garibaldi e concludere il proprio cammino in piazza Spreitenbach, orientativamente intorno alle 9,15. Da qui la carovana partirà subito alla volta di Alba, tappa di giornata successiva.

Per consentire il passaggio della fiaccola e del suo seguito sarà vietato il transito ai veicoli lungo tutte le strade del percorso e verrà disposto anche un divieto di sosta lungo la bretellina che collega piazza Spreitenbach a discesa Orti.

Per celebrare al meglio questo momento speciale, simbolo di unità e passione sportiva, l’Associazione Alpini di Bra offrirà bevande calde (tè, caffè o cioccolata) a tutti presenti in piazza XX settembre una volta concluso il passaggio della fiaccola.

LA MORRA

La torcia olimpica attraverserà il cuore del paese, con partenza da Piazza Vittorio Emanuele alle ore 9. Il percorso proseguirà lungo via Garibaldi, via San Martino, via Monsignor Giovanni Grasso, via Umberto, piazza Castello, via Carlo Alberto, fino all’arrivo davanti al Municipio.

ALBA

Il percorso albese della trentacinquesima tappa prevede: alle 9:30 ritrovo in piazza Sarti e partenza del corteo lungo viale Torino, piazza Garibaldi, via Cavour e piazza Risorgimento. Il tempo per una veloce sosta sotto il Palazzo comunale per i saluti del Sindaco e le foto di rito, e la fiamma, alzata al cielo dai dieci tedofori selezionati dal Comitato organizzatore, ripartirà lungo via Vittorio Emanuele, piazza Michele Ferrero, via Alberione e corso Michele Coppino, per la sosta conclusiva di una trentina di minuti presso l’Eni Station (presenting partner del viaggio della Fiamma Olimpica).

I dieci tedofori verranno accompagnati dalle autorità cittadine e dai rappresentanti del mondo sportivo albese. Lungo il tragitto gli sponsor distribuiranno gadgets a tema olimpico.