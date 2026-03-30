Tra canti e tradizione: i bambini della Scuola Primaria di Sale delle Langhe conquistano il pubblico con il Cantè J’Euv

Prosegue con entusiasmo il tour del Cantè J’Euv portato avanti dai bambini della scuola di Sale delle Langhe, protagonisti di un progetto che unisce memoria, identità e partecipazione.

Ad accompagnarli, musicisti esperti con fisarmoniche e chitarra, che danno vita a stornelli e canzoni in dialetto piemontese, ricreando l’atmosfera delle antiche questue primaverili, quando si andava di cascina in cascina a cantare in cambio di uova.

La tappa del 27 marzo a Sale delle Langhe, paese che ospita la scuola, ha rappresentato un momento particolarmente sentito. "Qui ci sentiamo davvero a casa" , raccontano i bambini.

Numerose le presenze che hanno contribuito alla riuscita della serata: il sindaco Andrea Mozzone, Don Aldo, Mara – storica “panatera” del paese – e i volontari della Polisportiva, che hanno accolto i partecipanti con un rinfresco, gesto semplice ma ricco di significato.

Un ringraziamento speciale va anche ai musicisti Armando Tarone , Dino Fresia , Claudio, e Margherita Salvetto e Piero Rebuffo, che con passione, sensibilità e grande generosità hanno accompagnato i bambini in questo viaggio nella tradizione. Le loro note non sono state solo musica, ma un vero ponte tra passato e presente, capace di trasmettere emozioni, raccontare storie e far rivivere l’anima più autentica delle Langhe. Con il loro entusiasmo e la loro disponibilità hanno reso ogni tappa ancora più coinvolgente e indimenticabile.

E, come da tradizione, non è mancato il momento finale della raccolta: dopo i canti, i bambini hanno passato il cestino tra il pubblico per la raccolta delle uova…

Il tour si concluderà mercoledì 1 aprile alle 20 a Sale San Giovanni, con una serata finale che promette di unire ancora una volta musica e tradizione .

Al termine è previsto un momento di condivisione nei locali della Pro Loco.

Le insegnanti e i bambini desiderano rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Costantino Germone e alla Pro Loco di Sale San Giovanni per l’accoglienza e per aver preparato, con ravioli al plin, la tradizionale “ribota”, simbolo di convivialità e cultura langarola.