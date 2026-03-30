martedì 07 aprile
Fossano ha accolto al Castello degli Acaja le sette carrozze del “Paradriving”
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 30 marzo 2026, 16:22

Al Cfpcemon di Mondovì un nuovo corso sull’Intelligenza Artificiale

Al via le lezioni il 29 aprile. Il percorso è rivolto a chiunque voglia apprendere una nuova competenza digitale, migliorare la produttività e scoprire come integrare l’Intelligenza Artificiale nei propri processi professionali o personali

Al Cfpcemon di Mondovì un nuovo corso sull’Intelligenza Artificiale

Il CFP Cemon di Mondovì amplia la propria offerta formativa con un nuovo corso dedicato all’Intelligenza Artificiale (IA), strumento ormai centrale nelle attività quotidiane e nel mondo del lavoro. L’iniziativa, pensata per chi desidera acquisire competenze digitali avanzate, parte il 29 aprile 2026 e si terrà presso la sede di Mondovì, in via Conti di Sambuy 26 (Località Beila).

Il corso, della durata complessiva di 24 ore suddivise in 8 lezioni da 3 ore ciascuna, affronterà in modo pratico e teorico i principali ambiti dell’IA, dall’evoluzione storica agli strumenti di Machine Learning, reti neurali, Deep Learning e IA generativa, con applicazioni concrete in contesti lavorativi e personali. Particolare attenzione sarà dedicata al Prompt Engineering e all’utilizzo di piattaforme come ChatGPT, Gemini, Claude e Grok, per automatizzare attività, analizzare dati e generare contenuti.

Il percorso è rivolto a chiunque voglia apprendere una nuova competenza digitale, migliorare la produttività e scoprire come integrare l’Intelligenza Artificiale nei propri processi professionali o personali. Le lezioni si svolgeranno il mercoledì sera, dalle 19.00 alle 22.00, con un costo totale di 170 euro, utilizzando strumenti gratuiti accessibili durante le sessioni.

A guidare il corso sarà l’ingegner Paolo Canella, professionista attivo nell’uso quotidiano dell’IA nel settore dei trasporti e delle grandi infrastrutture, con esperienza nella negoziazione e nell’implementazione di tecnologie avanzate.

"L’Intelligenza Artificiale sta trasformando profondamente il mondo del lavoro e le nostre abitudini quotidiane – commenta Canella – Conoscere le sue logiche e strumenti significa non solo restare al passo con l’evoluzione tecnologica, ma anche aumentare l’efficienza e migliorare la capacità decisionale in contesti professionali e personali".

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la sede di Mondovì al numero 0174 42135 o consultare il sito web al seguente link: https://cfpcemon.it/v/formazione/intelligenza-artificiale

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium