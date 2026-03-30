Studenti di architettura in visita a Sale della Langhe per immaginare un padiglione dedicato alle specificità locali

Sopralluogo sul territorio di Sale delle Lanfhe per un gruppo di studenti del corso di progettazione architettonica del secondo anno della laurea triennale in architettura del Politecnico di Torino.

Lo scorso martedì 24 marzo, accompagnati dalla professoressa Anna Reggio, gli studenti hanno visitato il paese.

"Li abbiamo accompagnati - spiega il sindaco, Andrea Mozzone - in piazza I Maggio dove hanno provato a mmaginare un piccolo padiglione destinato a ospitare spazi legati alle specificità locali e poi in generale un possibile ridisegno della piazza nei suoi materiali, nella sistemazione vegetale, nell’organizzazione delle soste e negli altri elementi che ne determinano l’uso quotidiano".

A portare il saluto dell'amministrazione erano presenti anche l'assessore Rosso e il consigliere Gazzano. Gli studenti, provenienti da diverse parti del mondo (tra queste anche Hong Kong e l’India) hanno posto domande e mostrato particolare interesse sulla storia e sul futuro del paese.