CALCIO ECCELLENZA / Il Cuneo ospita il Volpiano per la semifinale d’andata della Coppa Italia

Dopo la sosta natalizia l’AC Cuneo 1905 torna in campo per la semifinale d’andata di Coppa Italia regionale.

I biancorossi affronteranno domani, martedì 6 gennaio, allo stadio “Fratelli Paschiero”, il Volpiano Pianese: fischio d’inizio alle 14:30.

I ragazzi di mister Danilo Bianco hanno raggiunto il penultimo atto grazie al successo ai quarti contro il Fossano (1-0 al ritorno dopo che all’andata finì 1-1 al “Pochissimo”). Agli ottavi i cuneesi hanno avuto la meglio sul Centallo (doppio 1-0), mentre ai sedicesimi hanno prevalso sulla Pro Dronero (prima 2-1 e poi 1-0).

In campionato il Cuneo è quarto a sei distanze dalla capolista Alessandria (girone B), mentre il Volpiano è secondo a soli quattro punti dal Borgosesia (girone A).

Il ritorno della semifinale si giocherà mercoledì 14 gennaio alle 20:30 a Volpiano. L’eventuale finale è prevista per mercoledì 28.

La vincitrice della competizione regionale prenderà il via alla fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza che inizierà l’11 febbraio. La squadra che riuscirà ad imporsi nel torneo nazionale otterrà di diritto la promozione al campionato di Serie D (stagione 2026/27), nel caso in cui la vincitrice sia già promossa allora la promozione verrà assegnata all’altra finalista.

Il match sarà diretto da Youness Ghanim di Saronno, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giraudo di Nichelino e Lorenzo Centamore di Torino.

Si preannuncia una settimana molta intensa per il Cuneo perché oltre alla partita di coppa, domenica sarà impegnata nella difficile sfida di campionato contro l’Alessandria: fischio d’inizio alle 14:30 al “Paschiero”.