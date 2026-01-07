Nuovo incontro a Mondovì Piazza tra Comune e cittadini

Con il nuovo anno l'amministrazione comunale di Mondovì propone un nuovo incontro a Mondovì Piazza.

Un momento di confronto che fa seguito a quelli già organizzati, l'ultimo lo scorso aprile, che hanno visto ampia partecipazione, soprattutto per temi "caldi" come la viabilità del rione, a fronte dell'area pedonale urbana in piazza Maggiore e della conclusione dei lavori alla Madonnina in via Vasco.

Facile immaginare che all'incontro, in programma venerdì 9 gennaio alle ore 20.45 presso la Sala Conferenze della Casa delle Associazioni (via delle Scuole 31), tra i temi ci sarà sicuramente quello delle numerose multe che alcuni residenti hanno ricevuto negli scorsi mesi (leggi qui) e le modifiche alla viabilità apportate negli ultimi anni.

Non ultimo potrebbe essere affrontato anche il tema della riorganizzazione scolastica delle superiori, competenza della Provincia, ma ormai in fase ultimale, che prevedono la demolizione del "Baruffi" e il trasferimento degli studenti nel nuovo edificio alla Polveriera.