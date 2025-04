Viabilità a Mondovì Piazza: non cambia nulla per via Vasco, ma i residenti chiedono di sospendere l'area pedonale in piazza Maggiore:"Teniamola solo d'estate"

Trovare una soluzione per la viabilità a Mondovì Piazza, che consenta al rione di non essere solo il salotto turistico della Città, ma anche un luogo vivibile per cittadini e commercianti che lo abitano tutti i giorni.

Questo il tema al centro dell’incontro, fortemente voluto dall’amministrazione e ospitato ieri sera, domenica 13 aprile, presso la Casa delle Associazioni in via delle Scuole.

Ampia la risposta da parte dei residenti che hanno partecipato numerosi, sintomo di quanto sia sentito il tema nel rione.

In apertura di serata il sindaco, Luca Robaldo, presente una delegazione della Giunta, ha presentato i numeri raccolti dalla Polizia locale sui flussi di traffico settimanale nelle diverse strade.

Sono circa 1600 quelli che transitano in via Vico, 1550 in via delle Scuole, 1300 in via Vasco a salire e oltre 3200 a scendere.

L'incontro, organizzato a un anno dal primo, come promesso dal Comune, aveva come obiettivo quello di ascoltare le richieste dei residenti in base alle eventuali criticità derivanti dal termine dei lavori al complesso della Madonnina dove si trasferiranno circa 70 famiglie, con un possibile incremento di traffico su via Vasco.

VIA VASCO

Oggi la strada è a doppio senso si circolazione, fatta eccezione per gli orari scolastici durante i quali viene istituito il senso unico di circolazione a salire (7.30-8.00 e 13.35-14.00).

Dopo un confronto si è deciso di NON modificare la viabilità, mantenendola come è attualmente e riservandosi di aggiornare il tutto quando i 70 alloggi della Madonnina saranno effettivamente occupati.

AREA PEDONALE URBANA (APU) PIAZZA MAGGIORE

I residenti hanno poi chiesto di poter modificare l'area pedonale urbana istituita su piazza Maggiore.

"Funziona bene d'estate e per gli eventi, ma in settimana d'inverno non serve a nessuno" - hanno detto alcuni dei presenti.

Unico parere discordante quello di un piccolo gruppo di proprietari di alloggi, non residenti e promotori di una petizione per la pedonalizzazione della piazza, che auspicano a un luogo "senza più auto".

"Consideriamo questa scelta un passo indietro" - hanno detto.

Una visione considerata dai più utopistica e non condivisa da residenti e commercianti che, anzi, avrebbero anche voluto riavere degli stalli per soste brevi sul lato dei portici soprani.

L'amministrazione, dopo aver ascoltato tutti i pareri, ha accolto la richiesta di sospendere l'area pedonale urbana nel periodo invernale, mantenendola nei festivi e di domenica. Sarà quindi in vigore come è stato fino ad oggi (Lunedì-venerdì: dalle ore 19:00 alle ore 24:00; Sabato, domenica e tutti i giorni festivi: dalle ore 13:00 alle ore 24:00) da inizio aprile a inizio novembre. Nel periodo invernale invece NON sarà in vigore nei giorni feriali, ma solo domenica, festivi e nel corso di manifestazioni.