Smart Village: l’Amministrazione di Garessio incontra cittadini, associazioni e imprese

L’Amministrazione comunale di Garessio avvia un percorso partecipativo coinvolgendo cittadini, associazioni e imprese profit per la costruzione condivisa di una proposta progettuale da candidare al Bando SMART VILLAGE promosso dal G.A.L. Mongioie.

Lunedì 12 gennaio, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare, si terrà il primo di due incontri pubblici aperti a tutti gli attori del territorio. L’obiettivo è favorire la nascita di collaborazioni e contribuire alla definizione delle azioni strategiche da presentare nella prima fase del bando.

Durante l’incontro verrà illustrato il concetto di “SMART VILLAGE”, le principali linee strategiche di riferimento e una prima idea progettuale, elaborata a partire dall’analisi del contesto socio- economico di Garessio. Seguirà un momento di confronto aperto e partecipato, finalizzato a individuare i bisogni prioritari del territorio, gli obiettivi da perseguire e le azioni più efficaci per il loro raggiungimento.

Il processo partecipativo rappresenta un elemento obbligatorio del bando, ma è anche una metodologia che l’Amministrazione intende adottare stabilmente per altri progetti a valenza sociale. Un approccio ritenuto fondamentale per la costruzione di proposte condivise, coerenti, sostenibili e capaci di generare un impatto concreto e duraturo sul territorio.