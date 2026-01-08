Dopo la terza media scegli AFP - Azienda Formazione Professionale

Ci sono fili che portano corrente e fili che sembrano portare futuro. Nei laboratori del Centro AFP di Dronero entrambe le cose accadono allo stesso tempo: qui prende forma il corso Operatore elettrico – Installazione di impianti civili, del terziario e di automazione industriale, un percorso triennale che insegna a dar vita, luce e movimento agli spazi in cui viviamo e lavoriamo.

Gli studenti imparano a costruire e mantenere impianti elettrici per case, uffici, negozi e aziende. All’inizio si parte dalle basi: posa delle canalizzazioni, cablaggio, preparazione dei quadri. Poi arriva il momento in cui tutto si accende davvero, quando un circuito si chiude, una lampada si illumina, un motore risponde al comando. È lì che molti scoprono quanto sia concreto il mestiere che stanno imparando.

Ma il percorso non si ferma all’impiantistica tradizionale. Negli ultimi anni sempre più aziende chiedono competenze nell’automazione: per questo il corso introduce domotica, PLC e robotica industriale, con un passaggio graduale dai robot didattici a quelli utilizzati negli stabilimenti produttivi. Programmare un PLC, automatizzare una macchina, diagnosticare un guasto: sono competenze che aprono porte professionali oggi e che difficilmente si chiuderanno domani.

La formazione passa dall’aula alle aziende grazie all’alternanza rafforzata e allo stage annuale, che permette ai ragazzi di conoscere da vicino il funzionamento di una realtà produttiva e di mettere alla prova ciò che hanno imparato sul banco di lavoro. Per molti lo stage diventa il primo contatto con il mondo del lavoro e il punto di partenza per la propria carriera.

Chi sceglie questa strada può trovare impiego nelle imprese installatrici e nelle aziende industriali, oppure può proseguire gli studi con il Diploma di Tecnico per l’automazione industriale, un passo ulteriore verso i mestieri della meccatronica e della robotica.

Corsi in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da Fondi Statali, Bilancio Regionale e PR FSE+ 2021/2027.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE (IeFP): CORSI TRIENNALI E DIPLOMI PROFESSIONALI A.F. 2026|2027

