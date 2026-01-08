 / Eventi

A Borgo… giovedì con l'autore: Marianna Gaj presenta "Happy Days"

Oggi alle 18 alla Biblioteca Civica “Anna Frank”

Giovedì 8 gennaio 2026, ore 18, nell'ambito della rassegna "A Borgo... giovedì con l'autore", la Biblioteca Civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo ospiterà la presentazione del libro "Happy Days" di Marianna Gaj, edizioni La Gru. L’incontro, a ingresso libero, offrirà al pubblico l’occasione di approfondire una storia che affronta temi delicati come la malattia, la fragilità e la ricerca di nuovi inizi.

Attraverso la vicenda di Erin Davies, giovane protagonista costretta a confrontarsi con una diagnosi difficile, il romanzo esplora il potere salvifico dei libri, la forza degli incontri inattesi e la possibilità di ritrovare la speranza anche nei momenti più bui. Happy Days si presenta come un invito a riscoprire la leggerezza e la bellezza delle piccole cose.

Per informazioni: biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it – tel. 0171 265 555.

c.s.

