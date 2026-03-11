A Dogliani segnalati tentativi di truffa telefonica: finti carabinieri chiedono denaro

La Polizia locale di Dogliani segnala alla cittadinanza alcuni tentativi di truffa telefonica avvenuti nei giorni scorsi sul territorio comunale. Diverse segnalazioni sono infatti giunte da parte di residenti che hanno ricevuto chiamate da soggetti che si presentavano falsamente come appartenenti all’Arma dei Carabinieri.
Secondo quanto riferito, le telefonate avevano l’obiettivo di ottenere denaro o informazioni personali, facendo leva sull’autorevolezza delle forze dell’ordine. Si tratta di una modalità di raggiro purtroppo diffusa, che prende spesso di mira le persone più vulnerabili.
La Polizia locale ricorda che le forze dell’ordine non richiedono mai denaro, dati personali o informazioni bancarie tramite telefonate. In caso di contatti sospetti l’invito è quindi a non fornire alcun tipo di informazione, non effettuare pagamenti e interrompere immediatamente la conversazione.
In situazioni di dubbio o se si ricevono telefonate di questo tipo, è consigliato contattare subito il Numero Unico di Emergenza 112.
L’invito delle autorità è infine quello di prestare la massima attenzione e diffondere l’informazione, soprattutto tra le persone anziane, che più frequentemente diventano bersaglio di questi tentativi di truffa.