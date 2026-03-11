 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 11 marzo 2026, 16:18

Il Comune di Dronero regala il libro di Michela Marzano agli studenti dell'Alberghiero

Mercoledì 11 marzo sindaco e assessore hanno consegnato "Qualcosa che brilla" alle classi dell'IIS Donadio nell'ambito del progetto "Il Ponte del Dialogo"

Nella mattinata di mercoledì 11 marzo gli studenti delle classi 2ªD, 3ªG, 4ªG e 5ªG dell’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero hanno ricevuto in dono una copia del libro "Qualcosa che brilla" della scrittrice Michela Marzano.

Il volume è stato consegnato ai ragazzi dal sindaco di Dronero, Mauro Astesano, e dall’assessore alla Cultura del Comune di Dronero, Carlo Giordano, nell’ambito delle iniziative culturali promosse sul territorio per favorire la lettura e il dialogo tra giovani e mondo della cultura.

Il vicepreside, prof. Roberto Olivero, ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il gesto e per l’attenzione dimostrata nei confronti della scuola: un’iniziativa che contribuisce ad avvicinare gli studenti alla lettura e alla riflessione su temi di grande attualità.

La donazione si inserisce nel progetto culturale "Il Ponte del Dialogo", rassegna dedicata al confronto su temi sociali e culturali, nell’ambito della quale Michela Marzano aveva presentato il suo libro "Qualcosa che brilla" sabato 8 novembre scorso al Teatro Iris di Dronero.

Un gesto significativo che rafforza il legame tra scuola, istituzioni e territorio, promuovendo la cultura della lettura e del dialogo tra le nuove generazioni.

