Letture gas e sostituzione misuratori: al via le operazioni in provincia

Una settimana dedicata alle operazioni sui contatori in diversi comuni della provincia di Cuneo. Dal 12 al 17 gennaio gli operatori della ditta "Il Laboratorio" saranno impegnati nelle letture periodiche in quindici comuni del territorio per conto dell’Acda (Azienda cuneese dell’acqua).
Le attività interesseranno Ceresole d'Alba, Manta, Cartignano, Castelletto Stura, Centallo, Rossana, Faule, Rocca de' Baldi, Casalgrasso, Bagnasco, Lesegno, Bernezzo, Brondello, Monastero Vasco e Lagnasco. Gli operatori, muniti di regolare tesserino di riconoscimento, effettueranno i controlli secondo il calendario prestabilito.
Parallelamente proseguono le sostituzioni dei misuratori nell'ambito del progetto PNRR, affidato alla ditta Sologas. Gli interventi di ammodernamento della rete di distribuzione riguarderanno in questa fase tre importanti centri della Granda: Cuneo, Boves e Borgo San Dalmazzo.
Si raccomanda ai cittadini di verificare l'identità degli operatori e di segnalare eventuali anomalie alle autorità competenti.