Referendum – Le ragioni del NO, se ne parla sabato 14 marzo a Racconigi

Sabato 14 marzo alle ore 10.00, presso la SOMS di Racconigi (via Carlo Costa 23), si terrà un incontro pubblico dal titolo “Referendum – Le ragioni del NO”, promosso dal Circolo PD Marinetti–Longagnani di Racconigi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di approfondimento e confronto sui temi al centro del referendum, illustrando le motivazioni di chi sostiene il voto contrario.

All’incontro interverranno l’onorevole Chiara Gribaudo, parlamentare, e la dottoressa Gabriella Viglione, magistrata e procuratrice di Ivrea, che porteranno il loro contributo di analisi e riflessione sui contenuti del referendum e sulle implicazioni istituzionali e politiche del voto.

Aprirà l’incontro il saluto del segretario provinciale del Partito Democratico Davide Sannazzaro.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per informarsi e partecipare al dibattito pubblico su un tema di grande rilevanza per il Paese.