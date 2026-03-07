 / Politica

Politica | 07 marzo 2026, 20:59

Referendum – Le ragioni del NO, se ne parla sabato 14 marzo a Racconigi

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di approfondimento e confronto sui temi al centro del referendum, illustrando le motivazioni di chi sostiene il voto contrario.

Sabato 14 marzo alle ore 10.00, presso la SOMS di Racconigi (via Carlo Costa 23), si terrà un incontro pubblico dal titolo “Referendum – Le ragioni del NO”, promosso dal Circolo PD Marinetti–Longagnani di Racconigi.

All’incontro interverranno l’onorevole Chiara Gribaudo, parlamentare, e la dottoressa Gabriella Viglione, magistrata e procuratrice di Ivrea, che porteranno il loro contributo di analisi e riflessione sui contenuti del referendum e sulle implicazioni istituzionali e politiche del voto.

Aprirà l’incontro il saluto del segretario provinciale del Partito Democratico Davide Sannazzaro.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per informarsi e partecipare al dibattito pubblico su un tema di grande rilevanza per il Paese.

