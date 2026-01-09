Modifiche temporanee alla viabilità in alcune strade di Bra

Nei prossimi giorni sono previste modifiche alla viabilità di diverse vie cittadine.

Innanzitutto, per consentire un intervento di e-Distribuzione viene introdotto un divieto di transito in via Mendicità Istruita dal 12 al 16 gennaio dalle 7 alle 19 e nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio 2026 dalle 15 alle 19 (ord. 5/26). I residenti nella via, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, a monte e a valle del cantiere potranno circolare in doppio senso di marcia solo per raggiungere luoghi privati di sosta.

Invece, dalle 7,30 del 12 gennaio e fino alle 18,30 del 28 gennaio viene istituito un senso unico alternato in via della Chiesa, in frazione Bandito, anche in questo caso per consentire lo svolgimento di lavori ad opera di e-Distribuzione (ord. 7/26).

Infine, dal 12 al 14 gennaio (dalle 8 alle 18) divieto di transito con l’eccezione dei residenti in via Provvidenza per lavori di allacciamento all’acquedotto ad opera di Egea acque (ord. 8/26).