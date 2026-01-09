VOLLEY A3M / Savigliano alla caccia di punti pesanti contro San Donà di Piave

Dopo le due fatiche nell’arco di 72 ore tra Reggio Emilia e Mantova, è già tempo di terzo impegno dell’anno solare per il Monge-Gerbaudo Savigliano che, sabato 10 alle ore 18.30, attende al PalaSanGiorgio il Personal Time San Donà di Piave per una gara molto importante in chiave salvezza nel Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Già, perché dopo tre turni a dir poco proibitivi contro tre delle prime quattro squadre della classifica, i piemontesi tornano ad affrontare una compagine che in questo momento è sì in piena zona playoff, ma che deve ancora guardarsi alle spalle per evitare di essere risucchiata in quella playout. I veneti, infatti, possono vantare attualmente 16 punti in 12 giornate, garantiti però soprattutto da un filotto di tre vittorie consecutive (per un totale di 8 punti complessivi) nelle ultime tre gare. Ultimo in ordine di tempo è stato il rocambolesco 3-2 strappato tra le mura amiche del PalaBarbazza a Mirandola, in uno scontro diretto delicatissimo, deciso da un avvincente 17-15 al tie-break. Due punti cruciali, perché hanno consentito ai ragazzi di coach Rigamonti di allungare sull’attuale terzultima squadra del girone. Tra i punti di forza del roster, una buona varietà di colpi, con ben tre giocatori in doppia cifra nell’ultimo match (Fedrici, Cavasin e Garra), e un rendimento decisamente in crescita, dopo un mese di dicembre a dir poco complesso.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Il percorso dei saviglianesi, invece, è stato per certi versi agli antipodi. Dopo essersi sbloccato contro il Cus Cagliari prima delle festività, infatti, il Monge-Gerbaudo non ha più trovato punti nelle tre complesse sfide successive, palesando soprattutto un rendimento in calo. Ora, occorrerà ritrovare la strada giusta, come spiega anche coach Andrea Berra: “Quello contro Mantova è stato decisamente un passo indietro rispetto al match casalingo contro Reggio Emilia. Da qui in avanti, non possiamo più sciupare occasioni né permetterci di subire in modo apatico il gioco avversario. La nostra situazione è complicata, non ci nascondiamo, ma dobbiamo essere noi in primis a reagire. Speriamo tutti che giocarcela tra le mura amiche porti qualcosa in più. Dovremo disputare tutte le prossime partite come fossero già delle finali playout. L’aritmetica ci lascia ancora opportunità importanti ma sta a noi coglierle”.

I precedenti. Sono già 10 i precedenti tra le due compagini, che si affrontano ininterrottamente dal 2021/22. Il bilancio pende decisamente in favore dei piemontesi, con 7 vittorie a 3, ma è un divario in graduale riduzione, perché gli ultimi tre incroci sono stati tutti appannaggio di San Donà. L’ultima vittoria di Savigliano risale all’11° turno del girone di ritorno del 2023/24, prima di un triplo 3-1 per i veneti.

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 3 gennaio è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Personal Time San Donà di Piave sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Una sottoscrizione a premi… natalizia. Come ormai da tradizione, non poteva mancare anche quest’anno l’ormai consueto appuntamento con la sottoscrizione a premi promossa dal Volley Savigliano. Anche durante la partita della prima squadra di sabato, sarà infatti possibile acquistare presso il botteghino del PalaSanGiorgio i biglietti, dal valore di 1 euro, per sperare di vincere uno dei tanti bellissimi premi messi in palio. L’estrazione è prevista per il prossimo 31 gennaio 2026.