Musei di Saluzzo: al via l’orario di apertura invernale

Dal 7 gennaio al 28 febbraio il Museo Civico Casa Cavassa, l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica e la Casa Museo di Silvio Pellico saranno chiusi al pubblico per la pausa invernale.

La Castiglia, con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca, l’Esposizione e Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo e la mostra fotografica "Ferdinando Scianna. La moda, la vita", sarà aperta il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 19.

L’ Infopoint MuSa (Via Salita al Castello, 26) sarà chiuso al pubblico dal 7 gennaio al 28 febbraio.

Per gruppi e scuole è possibile concordare aperture straordinarie scrivendo una mail a musa@itur.it o chiamando il numero 329 3940334.