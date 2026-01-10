TENNIS / Inizia bene l'avventura della LiSport di Alba nel Trofeo Luciano Caroleo

Continua l'avventura del team maschile della LiSport di Alba nel Trofeo Luciano Caroleo, la più prestigiosa competizione invernale piemontese.

Al termine del girone iniziale la compagine capitanata da Andrea Merlo ha conquistato la prima posizione non senza fatica.

All'interno di un raggruppamento con tre protagoniste assolute, la LiSport ha dovuto ben guardarsi dalle ambizioni del Green Park di Rivoli e della Sisport di Torino, raggiungendo la vetta solo grazie allo scontro diretto vinto con i torinese e al grande doppio disputato da Marco Corino e Luca Amianto, che ha mitigato la sconfitta con il Green Park.

Ora gli albesi, campioni in carica della manifestazione, attendono di sapere i prossimi avversari nel match di quarti di finale, che si disputerà nel week-end del 24-25 di gennaio.

La squadra del sodalizio guidato dal Presidente Lorenzo Cane proverà a ripetere la bella cavalcata della stagione 2024-2025.