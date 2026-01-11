Mondovì, lavori di E-Distribuzione a Breo: modifiche alla viabilità nella zona di via delle Ripe

In considerazione dei lavori di scavo e di realizzazione della nuova infrastruttura elettrica a cura di E-Distribuzione, a partire dal 12 gennaio e per alcune settimane (in base a quanto comunicato dalla stessa E-Distribuzione e subordinatamente allo stato di avanzamento dei lavori) sono previste modifiche puntuali alla viabilità nella zona di via delle Ripe. In particolare, verranno istituiti:

- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via delle Ripe dal 12 al 23 gennaio in orario diurno (dalle ore 8.00 alle ore 18.00) eccetto nelle giornate di sabato e nei festivi;

- il divieto di sosta con rimozione forzata e il restringimento della carreggiata sul ponte delle Ripe dal 26 al 30 gennaio in orario diurno (dalle ore 8.00 alle ore 18.00);

- il divieto di sosta con rimozione forzata, il restringimento della carreggiata, il limite massimo di velocità di 30km/h e il senso unico alternato in piazza Ellero ( nella sola parte viabile ) dal 2 al 27 febbraio in orario diurno (dalle ore 8.00 alle ore 18.00) eccetto nelle giornate di sabato e nei festivi;

- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Gioda dal 23 al 27 febbraio in orario diurno (dalle ore 8.00 alle ore 18.00);

- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Biglia dal 2 al 6 marzo in orario diurno (dalle ore 8.00 alle ore 18.00).