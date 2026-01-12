Moretta, popolazione in lieve calo ma stabile: 4.063 residenti a fine 2025

Moretta chiude il 2025 con 4.063 residenti, registrati all’Anagrafe comunale al 31 dicembre.

A inizio anno, al 1° gennaio 2025, la popolazione era composta da 4.106 persone: 2.043 maschi e 2.063 femmine. Il dato di fine anno, pari a 2.024 uomini e 2.039 donne, fotografa una lieve variazione numerica, inserita in un quadro di sostanziale stabilità demografica e di leggera crescita dal 2019. Nel corso del 2025 in città sono stati registrati 17 nuovi nati (9 maschi e 8 femmine), mentre i decessi sono stati 50.

Come avviene ormai da diversi anni, il saldo naturale risulta negativo, ma viene in parte compensato dal movimento migratorio. Sono infatti 107 le persone che hanno scelto di trasferirsi a Moretta nel corso dell’anno, provenienti da altri Comuni o dall’estero, mentre 117 residenti hanno lasciato la città per stabilirsi altrove. Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni risulta contenuto e contribuisce a mantenere un equilibrio complessivo della popolazione.

Al 31 dicembre 2025 i residenti stranieri sono 354, pari a una quota significativa e ormai strutturale della comunità morettese, a conferma di un tessuto sociale composito e dinamico. Scende lievemente anche il numero delle famiglie, che passa da 1.823 a 1.808 nuclei abitativi, un dato coerente con l’andamento demografico generale. Nel corso dell’anno sono stati celebrati 15 matrimoni, di cui 5 con rito civile e 10 con rito religioso, mentre non si sono registrate unioni civili. Il 2025 conferma inoltre la presenza di due ultracentenarie, entrambe donne, una nata nel 1923 e una nel 1925, testimonianza di una popolazione che invecchia ma che mantiene radici solide e una forte continuità generazionale. I dati demografici, elaborati dall’Ufficio Anagrafe del Comune, rappresentano un primo quadro riepilogativo dell’anno appena concluso e, come da prassi, potranno subire lievi variazioni in seguito alle comunicazioni definitive agli enti statistici nazionali.