Sale Langhe chiude il bilancio di previsione in pareggio: in programma importanti opere pubbliche

Approvato a fine dicembre il bilancio di previsione del Comune di Sale delle Langhe che pareggia a 1.133.605 euro.

"Non ci sono aumento di tariffe e questa è già una buona notizia - dice il sindaco, Andrea Mozzone -. Per quanto riguarda la programmazione e gli investimenti sono state messe in cantiere diverse opere pubbliche importanti per il nostro paese".

Tra questi interventi rientrano la manutenzione dei loculi, delle strade comunali e dell’illuminazione pubblica, nonché la manutenzione straordinaria del sito del cimitero del capoluogo.

Sono inoltre previsti la sostituzione dei punti luce obsoleti sul territorio comunale, l’ampliamento della pista da pump track, per il quale è stato ottenuto un contributo di 15mila euro dalla Fondazione CRC.

"Sono previsti inoltre interventi di adeguamento dell’edificio che ospita le scuole in base alla nuova normativa antincendio - aggiunge il primo cittadino -, la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede in località Sonnini con la manutenzione di quelli esistenti, l’asfaltatura di tratti di strada comunale, nonché il consolidamento e la messa in sicurezza del versante in frana tra le borgate Cardellini e Torelli".

Il consiglio ha infine deliberato anche l’acquisto di un terreno in località Arbi nella zona adiacente alla vecchia scuola.