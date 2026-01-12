 / Attualità

Attualità | 12 gennaio 2026, 08:42

Vicoforte approva le linee di indirizzo per "Florete Flores"

La manifestazione si sabato 6 e domenica 7 giugno

La Giunta Comunale ha deliberato gli indirizzi ed il concorso delle spese da parte dei partecipanti all’edizione 2026 di “Florete Flores” che si svolgerà sabato 6 e domenica 7 giugno. Sin dal 2016, con alcune interruzioni causate dalla pandemia e dal commissariamento del Comune, la mostra mercato “Florete Flores” consente di circondare la Basilica di fiori e piante di qualità. 

Il vice sindaco Roberto Botto, supportato nelle diverse fasi di organizzazione dal consigliere Guido Picco, ha proposto le date, il disciplinare, la planimetria, la modulistica e le tariffe per la prossima edizione della manifestazione floro-vivaistica con l’obiettivo di renderla sempre più attrattiva, sull’onda del successo dell’edizione 2025. 

Saranno ammessi, con alcune limitazioni, anche i settori merceologici annessi a quello floro-vivaistico relativi al giardinaggio, alla vita all’aria aperta, alla campagna ed all’alimentazione. 

Tenendo presente la particolarità della manifestazione che non è un mercato ma una mostra-mercato di prodotti specialistici di qualità, tutte le informazioni necessarie e la modulistica utile per la domanda di partecipazione nei prossimi giorni saranno pubblicate sul sito del Comune nell’apposita sezione “Florete Flores” dandone adeguata ampia informazione.

redazione

