Vicoforte approva le linee di indirizzo per "Florete Flores"

La Giunta Comunale ha deliberato gli indirizzi ed il concorso delle spese da parte dei partecipanti all’edizione 2026 di “Florete Flores” che si svolgerà sabato 6 e domenica 7 giugno. Sin dal 2016, con alcune interruzioni causate dalla pandemia e dal commissariamento del Comune, la mostra mercato “Florete Flores” consente di circondare la Basilica di fiori e piante di qualità.

Il vice sindaco Roberto Botto, supportato nelle diverse fasi di organizzazione dal consigliere Guido Picco, ha proposto le date, il disciplinare, la planimetria, la modulistica e le tariffe per la prossima edizione della manifestazione floro-vivaistica con l’obiettivo di renderla sempre più attrattiva, sull’onda del successo dell’edizione 2025.

Saranno ammessi, con alcune limitazioni, anche i settori merceologici annessi a quello floro-vivaistico relativi al giardinaggio, alla vita all’aria aperta, alla campagna ed all’alimentazione.

Tenendo presente la particolarità della manifestazione che non è un mercato ma una mostra-mercato di prodotti specialistici di qualità, tutte le informazioni necessarie e la modulistica utile per la domanda di partecipazione nei prossimi giorni saranno pubblicate sul sito del Comune nell’apposita sezione “Florete Flores” dandone adeguata ampia informazione.