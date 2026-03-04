Lamberti S.p.A. digitalizza la supply chain con Tesisquare: oltre 15.000 spedizioni sotto controllo

Lamberti S.p.A. azienda chimica italiana specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di specialità chimiche, accelera il percorso di trasformazione della propria supply chain grazie alla piattaforma di Tesisquare, digitalizzando integralmente il ciclo di gestione degli appalti e dei fornitori.

Grazie all’adozione integrata delle soluzioni SRM (Supplier Relationship Management) e TMS (Transport Management System) pienamente connesse all’ambiente SAP, Lamberti ha centralizzato l’intero processo di qualifica e gestione fornitori in un Albo Fornitori Digitale condiviso tra i dipartimenti, garantendo piena visibilità, maggiore controllo e una governance strutturata.

Tesisquare si conferma partner tecnologico capace di abilitare una visione end-to-end della supply chain. La scalabilità della piattaforma consente di estendere progressivamente i processi digitali senza impattare sull’operatività quotidiana, mentre l’approccio “ONE PARTNER” garantisce un unico interlocutore tecnologico, riducendo la complessità progettuale e favorendo una collaborazione efficace tra tutti i team coinvolti. Giuseppe Pacotto, fondatore e presidente di Tesisquare, commenta:

“Siamo fieri che Lamberti abbia deciso di affidarci la digitalizzazione integrata e E2E della sua supply chain. Per Tesisquare digitalizzare non significa solo automatizzare, ma creare trasparenza, ridurre rischi e liberare risorse interne affinché possano concentrarsi su attività a maggior valore strategico. È così che la tecnologia diventa un reale abilitatore di competitività.”

“Questo progetto per Lamberti significa efficienza, trasparenza e accelerazione digitale” ha dichiarato Gianmarco Guacci, Global Supply Chain Manager di Lamberti S.P.A. “Siamo convinti che Tesisquare sia il partner tecnologico più adatto per accompagnarci nel processo di evoluzione intrapreso per generare innovazione e minimizzare l’impatto sull’ambiente”.

Il progetto

La gestione dei fornitori di Lamberti, in precedenza frammentata tra un portale esterno per la qualifica e flussi manuali fuori sistema per la documentazione degli appalti, è stata completamente superata: i rallentamenti operativi sono stati eliminati e le informazioni sono ora accessibili in modo integrato e trasparente tra le diverse funzioni aziendali.

L’interoperabilità tra TMS (Transport Management System), ERP (Enterprise Resource Planning) e WMS (Warehouse Management System) ha reso i flussi più fluidi e tracciabili.

Il modulo TMS della piattaforma Tesisquare, gestito negli impianti italiani e operativo a livello globale, consente di monitorare oltre 15.000 spedizioni annuali. La funzionalità Optimal Carrier permette di individuare rapidamente il trasportatore più idoneo, in base agli indicatori definiti a priori, come tempi di consegna, costi e impatto ambientale. Il costing e la quadratura automatica tra spedizione, condizioni contrattuali e documento contabile hanno eliminato discrepanze e pagamenti non dovuti.

L’integrazione con l’ecosistema SAP consente l’automazione completa dei processi di approvvigionamento, vendita e logistica, assicurando piena visibilità end-to-end sulle spedizioni e superando definitivamente l’utilizzo di portali separati o flussi manuali. Anche il ciclo passivo è oggi interamente digitalizzato, con trasmissione automatica della prefattura valorizzata e generazione dell’ordine di acquisto direttamente in SAP.





Tesisquare - fondata da Giuseppe Pacotto e (CN) nel 1995, Tesisquare è tra i principali provider di soluzioni tecnologiche per la Supply Chain, studiate per ottimizzare le performance in network aziendali estesi e complessi, garantendo l'eccellenza operativa lungo tutta la catena del valore e su tutti gli attori coinvolti, quali produttore, distributore, consumatore e altri stakeholder. Nel 2024 la società ha raggiunto un fatturato consolidato di 61,8 milioni di euro, con una presenza in oltre 40 paesi e un tasso di customer retention del 99%. L'azienda è costantemente impegnata nell'implementazione di piattaforme e soluzioni innovative, investendo circa il 9% del fatturato in R&D. Tesisquare conta tra i propri clienti le principali realtà del settore fashion, della GDO e della logistica a livello nazionale e internazionale.