Colazione d’autore da Fabrizio Galla: qualità da non perdere

Una meta golosa poco fuori Torino

Il giorno dell’Epifania diventa il pretesto ideale per una colazione speciale. Poco fuori Torino, a San Sebastiano Po, la pasticceria di Fabrizio Galla è una destinazione a sé. Qui, dove un tempo sorgeva il ristorante di famiglia, il pasticcere – con un palmarès tanto straordinario da comprendere anche un posto sul podio della Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione grazie alla torta Jessica, ispirata alla protagonista di Chi ha incastrato Roger Rabbit – ha deciso di creare il suo laboratorio.

Nei giorni festivi conviene arrivare preparati: il parcheggio non è un dettaglio, segnale evidente di un richiamo che porta qui clienti da tutta l’area del Torinese, sia per fare colazione sia per acquistare il dessert per le occasioni di festa.

Una colazione all’insegna della dolcezza

Il locale, che in passato ospitava il ristorante “Tre Colombe”, è stato ristrutturato in due ambienti: da una parte l’ampio bancone espositivo con le creazioni di Galla, dall’altra una sala dedicata alla colazione dolce e salata. La nostra scelta è stata tutta dolce: Cappuccino estremamente cremoso, dal sapore di latte intenso e avvolgente; Cioccolata quasi perfetta: non troppo spessa, ben equilibrata, con un gusto netto e “piemontese”; Croissant vuoto: morbido e fragrante, seppur lontano dallo stile francese e senza eccessi di burro; Brioche allo zabaglione: impasto soffice, ripieno consistente, ma non del tutto convincente per una ragione di cui dirò dopo.

A riscattare quest’ ultimo assaggio arriva un mix di pasticcini: Fondente: una vera boccata d’aria al cioccolato; Sicilia: limone allo stato puro; Chantilly: panna golosa e sorprendentemente fresca; Minipastiera: riuscitissima nell’evocare il famoso dolce napoletano, ma giocata su una nota di grande leggerezza.

Nel segno della leggerezza con un unico dubbio

Grazie a un servizio puntuale e sorridente, oltre che dai ritmi distesi, ad arrivare in tavola è una colazione coi fiocchi. Le creazioni di Galla – dalla Jessica alla Torta ai tre cioccolati, già assaggiate in passato – colpiscono per la loro straordinaria leggerezza. Con un distinguo.

La brioche allo zabaglione ci ha francamente lasciati perplessi: l’idea evocata da quest’ultimo richiama qualcosa di liquido, laddove invece il ripieno della brioche risulta solido e, in ultimo, non in linea con la cifra estremamente più “aerea” di altre creazioni. Il dubbio che mi è rimasto, visto che nella tarda mattinata della Befana non erano (più) disponibili le versioni salate, è che questo formato della brioche si adatti meglio a queste ultime.

Fatto però che non mi ha impedito di pensare, senza voler insegnare ai gatti ad arrampicare, che una ripresa meno “compatta” di questa brioche – in sintonia con la leggerezza del resto della produzione di Galla – potrebbe davvero sorprendere. A mio modesto parere, in positivo.

Pasticceria: Fabrizio Galla

Indirizzo: Via Chivasso, 79 – San Sebastiano Po (TO)

Telefono: (+39) 011 9197998

Sito web: www.fabriziogalla.it