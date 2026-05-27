La Trattoria del Viaggiatore di Sommariva del Bosco (Cn): se a far vincere la scommessa è il senso di normalità

Ogni cambiamento, specie per locali storici come la Trattoria del Viaggiatore di Sommariva Bosco che dal 1985 ha rappresentato per la cucina del Roero un porto sicuro, implica qualche rischio. E devo confessare che entrare nella sala ristrutturata di questo locale che di tanto in tanto frequentavo per la sua cucina solida, una qualche perplessità me l’ha suscitata. Quel che temevo è che il nuovo arredamento, vuoi per i tavoli e le poltroncine in stile bistrot con tovagliette in carta tessuto come sottopiatto, vuoi per il design estetico dei funzionalissimi pannelli fotoassorbenti che ricoprono la volta, si accompagnasse alla presa di distanza da una cucina che mi ricordavo come capace di sedurre proprio per la sua essenzialità. È bastato però sfogliare il menu per capire che la cucina rimaneva quella di sempre: legata al territorio, realizzata con materie prime di qualità, e presentata con una cura estranea a troppi fronzoli. E a dimostrare che le cose stavano proprio così sarebbero stati i piatti via via portati in tavola.

Quando i piatti puntano alla sostanza

La stagione è quella giusta: non è strano dunque che tra i piatti ce ne fosse più d’uno nel quale a giocare ruoli diversi fossero gli Asparagi di Santena, località distante di qui appena una ventina di chilometri. E allora, anche se tra gli antipasti non mancavano le ormai onnipresenti acciughe del Cantabrico e il rinomato Patanegra Senorio de Montanera, perché non partire invece dagli Asparagi, uovo a 62°e fonduta di Raschera: un piatto decisamente riuscito, nel quale l'asparago fresco emerge in tutto il suo gusto, ulteriormente valorizzato dalla fonduta.

E, per proseguire sulla stessa strada, punto sull’Antipasto misto piemontese: una Battuta a coltello dalla giusta grana grossa, segno di una lavorazione che rispetta la materia prima;

una Rotonda di vitello con salsa tonnata, la cui giusta cremosità si sposa perfettamente con la carne; e infine La nostra albese marinata, alla quale l’acciuga conferisce un carattere deciso e tuttavia rispettoso dell’equilibrio del piatto. Nella scelta del primo piatto torno sugli asparagi, questa volta spadellati e trasformati con la crema di toma ai tre latti in un riuscito piatto di Pappardelle integrali dall’indovinato amalgama di sapori.

Come resistere poi al richiamo de Il piccione di cascina in doppia cottura? Servito con il suo fondo e la scarola brasata, si rivela un piatto intrigante: di qualità la materia prima, ben eseguita la cottura sia del petto che della coscia, con la scarola che valorizza ogni boccone.

Infine, il Semifreddo all'arachide, cioccolato bianco e mou salato chiude il pasto con un gioco di contrasti ben bilanciato.



L'equilibrio della tavola

Cambiare, restando fedeli a ciò che si è stati: è questa la scommessa che, sicuramente vinta sul piano della cucina, la Trattoria del Viaggiatore di Sommariva Bosco ha saputo giocare con coraggio. Qui dunque la "normalità", lungi dal costituirsi come un limite, rappresenta invece una scelta consapevole: mossa dall’intento di far trovare al cliente ottimi piatti, eseguiti nel rispetto della tradizione e della stagionalità e supportati da un servizio che, nella sua rapidità e gentilezza, rende il pranzo o la cena un momento di vero relax. Consentendovi anche di bere una buona bottiglia scelta da un’ampia carta capace di spaziare con coraggio, pur rimanendo profondamente ancorata al territorio, in Italia e all’estero.

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Trattoria del Viaggiatore

Tipologia locale: Ristorante

Indirizzo: Piazza Seyssei, 2 – Sommariva del Bosco

Telefono: (+39) 0172 55659 / (+39) 348 0917225

Sito web: www.trattoriadelviaggiatore.it

Prezzi: antipasti (14–35€), primi (14–16€), secondi (15–25€), formaggi (13€), dolci (8€), coperto (2,00€). Menu degustazione: 45€.

Servizi: proposte vegetariane, animali ammessi.

Ultima visita: maggio 2026

Sensazioni al volo: La sala ristrutturata in chiave contemporanea non altera la cucina, che rimane solida e autentica. Il servizio è cortese e veloce. Forse è andato perso qualcosa dell’atmosfera della trattoria, ma senza che il locale abbia visto alterata la sua identità originaria. Che si continua a scorgere nel gusto verace dei piatti, oltre che dei vini che li accompagnano.