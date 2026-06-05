Con Anciue – Fiera degli Acciugai, Dronero e la Val Maira celebrano le proprie radici

Il weekend del 6 e 7 giugno 2026 segna l’atteso ritorno a Dronero di Anciue – Fiera degli Acciugai, evento promosso dal Comune e organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni. con l'obiettivo di far guardare, gustare e conoscere un patrimonio che unisce il mare alle terre alte. E al fine di riconsolidare questa memoria collettiva, proprio in un'epoca in cui il numero degli acciugai storici tende ad assottigliarsi, il centro di Dronero si trasformerà così per due giorni in una grande vetrina, capace di accogliere turisti e residenti in un clima di festa, spensieratezza e condivisione.

Il pesce azzurro che lega il mare alla montagna

Può sembrare strano che proprio un pesce di mare – l’acciuga – sia diventato col tempo il simbolo economico e culturale stesso di una valle di montagna. E tuttavia questa vicenda, nel territorio che fa capo a Dronero, ha una ragione precisa: in passato, gli abitanti di queste valli raggiungevano la Liguria e di lì tornavano con il pesce azzurro che, conservato sotto sale, fungeva da risorsa alimentare per i mesi a venire. E proprio questa pratica, ben presto trasformatasi in una vera e propria attività commerciale, avrebbe garantito per generazioni il sostentamento di intere famiglie.

Se a far compagnia all’acciuga è lo stoccafisso

Come ormai da parecchi anni, anche per il 2026 il cuore enogastronomico di Anciue – Fiera degli Acciugai pulserà grazie alla presenza di Slow Food Valle Maira, che riunirà i migliori produttori del territorio sotto il segno della sostenibilità. Protagonista assoluta sarà ovviamente l'acciuga, declinata nelle ricette della tradizione e in innovative proposte di street food che esalteranno il gusto del pesce azzurro. Non senza che a tenere compagnia all’acciuga sia quest’anno lo stoccafisso, presente alla Fiera grazie al gemellaggio di Dronero con la località ligure di Pieve di Teco.

Dalle danze locali all’arte del Sol Levante

Oltre ai piaceri del palato, Anciue – Fiera degli Acciugai offrirà un ricco programma di intrattenimento artistico e culturale che prenderà il via già il venerdì sera con l’apertura delle danze affidata ai Lou Dalfin, seguite sabato dalle note folk irlandesi dei Birkin Tree. Le vetrine del Bottegone ospiteranno inoltre mostre fotografiche e sculture, mentre l'arte internazionale troverà spazio facendo conoscere ai visitatori della manifestazione il Gyotaku, l’antica tecnica giapponese di stampare su carta l’immagine dei pesci di mare.







Informazioni: www.anciue.it