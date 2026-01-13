Agenda della Mobilità di Mondovì: ultimi giorni per compilare il questionario online dedicato ai cittadini

Ci sarà tempo fino a domenica 25 gennaio per compilare il questionario online pensato per tutti coloro che vivono o frequentano la città per lavoro, studio, accesso a servizi e turismo e finalizzato a raccogliere informazioni sulle abitudini di spostamento, sulla percezione della mobilità e sulla qualità degli spazi pubblici. Uno strumento di condivisione popolare finalizzato a mettere a sistema opinioni, esigenze e proposte che contribuiranno alla costruzione di un sistema di mobilità più moderno, sostenibile e accessibile.

L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso di stesura dell’Agenda della Mobilità della città di Mondovì, un documento pensato per supportare l’Amministrazione comunale nelle scelte strategiche e pianificatorie legate alla mobilità locale, nell’ottica di migliorare la qualità dello spazio pubblico, di ridurre l’incidentalità e di accrescere la sostenibilità e la vivibilità urbana. Il questionario è disponibile al seguente link: https://bit.ly/49BlcFs.