Attualità | 13 gennaio 2026, 11:39

Agenda della Mobilità di Mondovì: ultimi giorni per compilare il questionario online dedicato ai cittadini

Fino al 25 gennaio sarà possibile compilare il questionario digitale inserito all’interno dell’Agenda della Mobilità della Città di Mondovì

Agenda della Mobilità di Mondovì: ultimi giorni per compilare il questionario online dedicato ai cittadini

Ci sarà tempo fino a domenica 25 gennaio per compilare il questionario online pensato per tutti coloro che vivono o frequentano la città per lavoro, studio, accesso a servizi e turismo e finalizzato a raccogliere informazioni sulle abitudini di spostamento, sulla percezione della mobilità e sulla qualità degli spazi pubblici. Uno strumento di condivisione popolare finalizzato a mettere a sistema opinioni, esigenze e proposte che contribuiranno alla costruzione di un sistema di mobilità più moderno, sostenibile e accessibile. 

L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso di stesura dell’Agenda della Mobilità della città di Mondovì, un documento pensato per supportare l’Amministrazione comunale nelle scelte strategiche e pianificatorie legate alla mobilità locale, nell’ottica di migliorare la qualità dello spazio pubblico, di ridurre l’incidentalità e di accrescere la sostenibilità e la vivibilità urbana. Il questionario è disponibile al seguente link: https://bit.ly/49BlcFs.

c.s.

