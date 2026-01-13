Cuneo, nasce Young Based Community: un centro culturale gestito da under 35 a Palazzo Santa Croce

Mercoledì 29 gennaio il Comune di Cuneo organizza una giornata di incontri e attività partecipative, dedicata alla presentazione e all’attivazione del progetto YBC – Young Based Community, percorso di rigenerazione culturale e sociale, reso possibile da un importante contributo dell’ANCI, che porterà alla nascita di un nuovo centro culturale polivalente nel cuore del centro storico, gestito direttamente da Under35.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di trasformazione dell’area di Santa Croce e della cosiddetta “Città della Cultura”, che vede il Palazzo al centro di un importante intervento di riqualificazione e del futuro insediamento della nuova Biblioteca civica. Gli spazi al piano terra, lato via Santa Croce, già in parte utilizzati come spazio espositivo, saranno oggetto di un percorso di attivazione e co-progettazione finalizzato alla loro futura assegnazione in gestione esterna.

“Il progetto YBC rappresenta un tassello fondamentale della visione dell’Amministrazione per la città intera e per le politiche giovanili – dichiara la sindaca Patrizia Manassero -. Abbiamo tante volte sentito la richiesta e il bisogno di spazi da parte dei giovani. Per questo ora, restituendo alla città gli spazi bellissimi di Palazzo Santa Croce, abbiamo scelto di aprirli alla partecipazione, alla creatività e all’iniziativa dei giovani, affinché diventino luoghi vissuti, sostenibili e capaci di generare nuove opportunità”.

“Investire sulla cultura e sui giovani significa investire sul futuro della città – aggiunge l’assessora alla Cultura e alle Politiche giovanili, Cristina Clerico -. Con YBC avviamo un percorso che unisce rigenerazione urbana, innovazione sociale e sostenibilità, costruendo spazi che siano realmente al servizio della comunità”.

La giornata del 29 gennaio sarà articolata in due momenti distinti, pensati per coinvolgere pubblici diversi.

La mattina dalle 10:30 alle 13 è previsto un incontro rivolto a enti, associazioni e realtà con compagine societaria under 35 per la presentazione del progetto, un momento di confronto e ingaggio guidato e un sopralluogo nei locali del piano terra di Palazzo Santa Croce, oggetto di assegnazione a bando. La partecipazione a questo momento richiede l’iscrizione al form che si trova a questo link: https://forms.gle/HFvQw1eCQeHQyS7r7

Alle ore 17.30, presso il piano terra di Palazzo Santa Croce (via Santa Croce 6), si terrà invece un momento di attivazione e ascolto riservato alle persone under 35. Sarà un incontro partecipativo e informale, facilitato ancora da Metodi, pensato per raccogliere idee, bisogni e desideri dei/delle giovani cuneesi sul futuro utilizzo degli spazi. La partecipazione a questo momento richiede l’iscrizione al form che si trova a questo link: https://forms.gle/UmYTZGNfJuzPBAiD9

L’obiettivo del progetto YBC è quello di creare un centro culturale polivalente capace di coniugare cultura, creatività, socialità e sostenibilità, rafforzando il ruolo degli spazi di Palazzo Santa Croce come luogo di aggregazione e innovazione culturale e sociale.

Le attività effettuate influiranno direttamente sul disegno e sulla pubblicazione di un bando per l’assegnazione degli spazi.