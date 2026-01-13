Per la Giornata della Memoria a Cuneo un incontro con lo storico Costantino di Sante

In occasione della Giornata della Memoria 2026 l’Istituto storio della Resistenza di Cuneo organizza in collaborazione con il Comune di Cuneo un incontro pubblico con lo storico Costantino di Sante sull’”altra” deportazione, quella dei militari e dei civili prigionieri nei lager e nei campi di lavoro del Terzo Reich.
Si tratta di un argomento che sta gradualmente emergendo dagli archivi grazie alle numerose testimonianze dei superstiti, al quale il dott. Di Sante ha dedicato il suo ultimo libro, Materiale umano, pubblicato recentemente dall’editrice Novalogos.
L’incontro si terrà giovedì 16 gennaio alle 21:00 nella Sala del CDT, in L.go Barale 1.
Ingresso libero, fino a esaurimento posti.
L’incontro viene organizzato anche per le scuole cittadine alle 10:30 dello stesso giorno nel Cinema Monviso.
Info: 349.1934153