Il Premio Cesa 2026 fa tappa a Cuneo: appuntamento nella Sala Parrocchiale di Cervasca

Dopo l’apertura ad Arezzo, la XXII edizione del Premio Alberto Cesa 2026 prosegue con la tappa di Cuneo, in programma a Cervasca venerdì 17 gennaio 2026 alle ore 20:45 presso la Sala Parrocchiale della Chiesa Santo Stefano, in Via Ubacco 2.

Sul palco si alterneranno i progetti dei gruppi dei Lindal, Korishanti e Bailenga dal Piemonte per una serata all’insegna della musica firmato Folkest che da oltre vent’anni valorizza la musica italiana. Un progetto unico nel suo genere, dedicato a Alberto Cesa, tra le figure più significative del folk revival italiano, e pensato per mettere al centro quelle realtà che si muovono sul confine tra ricerca musicale e identità territoriale.

Il Premio Alberto Cesa si distingue per una formula originale che unisce selezioni territoriali, esibizioni dal vivo e un percorso che coinvolge giurie, operatori del settore e musicisti. Dopo una prima fase di valutazione, sono sei le tappe di semifinale disseminate lungo lo Stivale, da cui emergeranno i gruppi che accederanno alla fase finale. I cinque progetti selezionati approderanno a luglio 2026 sul palco di Folkest a San Daniele, per contendersi il prestigioso riconoscimento.

Come già nella scorsa edizione, anche quest’anno ai finalisti verrà proposto un lavoro creativo e identitario: musicare, cantare e arrangiare un testo in lingua friulana del poeta Federico Tavan, una delle voci più intense della letteratura friulana contemporanea. Un omaggio che diventa parte integrante del Premio e che si svolge in collaborazione con Morganti Editori, curatrice dei diritti delle opere del poeta.

Ai primi classificati sarà assegnato il Premio Nuovo Imaie, con la possibilità di esibirsi a Folkest 2027 e a Ethnos 2026, mentre i secondi e terzi classificati parteciperanno a due serate del circuito Folkest 2027.

Il Premio, intitolato a Alberto Cesa (1947-2010) – cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore del marchio Cantovivo – porta avanti il suo impegno artistico e civile: dare voce, attraverso il linguaggio della musica popolare, a storie, lotte e comunità, intrecciando repertori e culture, dal nord Italia ai ritmi mediterranei. Un’eredità che continua a ispirare musicisti e ricercatori e che, a distanza di anni, resta un punto di riferimento imprescindibile per il folk italiano.