Al Museo del Giocattolo di Bra grande sfida con le slot cars

Gli amanti delle macchinine scaldino i motori. Domenica 25 gennaio il Museo del Giocattolo di Bra organizza infatti un appuntamento dedicato alle slot cars, ovvero quel particolare tipo di modellino di veicoli da utilizzare sulle piste elettriche.

Per l’occasione, nella sala conferenze del centro polifunzionale “Giovanni Arpino”, in largo della Resistenza, verranno montate due grandi piste elettriche in scala 1/32, rispettivamente ispirate una al circuito reale di Suzuka (a 4 corsie) e l’altra a quella del Nurburgring (a 2 corsie). Gli appassionati potranno così rivivere le sfide dell’infanzia utilizzando i modellini messi a disposizione dal museo, oppure facendo correre le proprie automobili gelosamente conservate in questi anni. L’appuntamento, realizzata grazie alla collaborazione con l’associazione H-Demi@, si svolgerà dalle 14 alle 18 con ingresso gratuito.

Nella stessa giornata del 25 gennaio, inoltre, nella sala esposizioni temporanee dell’adiacente Museo del Giocattolo verrà inaugurata una mostra dedicata alle slot cars storiche, dagli anni ‘60 in avanti con modellini di pregio e rari. L’esposizione, realizzata grazie al contributo di Romano de Gobbi, sarà visitabile fino al 1° marzo con i consueti orari: tutte le domeniche con visita guidata alle 10,30 – 11,30 – 14,30 – 15,30 – 16,30, con ingresso gratuito per i residenti a Bra, disabili con un familiare o altro accompagnatore, minori di 12 anni, possessori Carta Famiglia 6G – Forum Associazioni familiari, soci dell’Associazione “Amici dei Musei” di Bra e possessori della Carta Abbonamento Musei Piemonte. Per tutti gli altri, il biglietto di accesso al singolo museo costa 5 euro con la possibilità di acquistare un biglietto unico per l’accesso a tutti i musei civici al costo di 10 euro.