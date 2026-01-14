 / Attualità

Attualità | 14 gennaio 2026, 07:52

Bra, domenica 18 gennaio primo appuntamento del 2026 con il Mercato della Terra

Un ricco assortimento di prodotti a km zero vi attende sotto l’ala della Rocca dalle ore 8

Un produttore del Mercato della Terra

Anche nel 2026 si rinnova ogni terza domenica del mese l’appuntamento con il Mercato della Terra di Bra. Domenica 18 gennaio stuzzicanti bancarelle di sapori unici e straordinari coloreranno i portici di corso Garibaldi dalle ore 8 alle ore 17.

Per i visitatori sarà l’occasione di acquistare frutta e ortaggi, ma anche confetture, formaggi, pane, salumi, miele, latte, vino e tante altre prelibatezze a chilometro zero. L’evento è promosso da Slow Food Bra in sinergia con il Comune di Bra e il Mercato Campagna Amica al fine di premiare un’enogastronomia di assoluta eccellenza.

Il Mercato della Terra non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare la spesa di prodotti locali e di stagione, presentati solo da chi produce quello che vende con prezzi equi per tutti.

Parole d’ordine: buono, pulito e giusto.

Silvia Gullino

