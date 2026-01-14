Premiati a Savigliano i “lettori gold” del 2025

Divoratori di libri, di tutte le età. La biblioteca civica “L. Bàccolo” ha premiato nei giorni scorsi i lettori che nel corso del 2025 hanno letto più libri. A ciascuno è stato regalato un libro e la “coccarda del lettore gold”.

La premiazione è stata accompagnata da una piccola cerimonia con la direttrice della biblioteca, Valeria Nigro, e tutto lo staff.

"È stato un momento simbolico – commenta Nigro – per esprimere apprezzamento e simpatia verso coloro che frequentano maggiormente i nostri spazi. Fa piacere constare come i lettori premiati appartengano a diverse fasce d'età, segno che a Savigliano si legge tanto e volentieri".

"Chi non avesse partecipato alla festa – dicono dalla “Bàccolo” – può venire comodamente a ritirare libro e coccarda in biblioteca".



