Attualità | 14 gennaio 2026, 14:05

Premiati a Savigliano i “lettori gold” del 2025

La biblioteca civica ha organizzato una piccola cerimonia per gli utenti che hanno letto di più nel corso dell'anno passato

Divoratori di libri, di tutte le età. La biblioteca civica “L. Bàccolo” ha premiato nei giorni scorsi i lettori che nel corso del 2025 hanno letto più libri. A ciascuno è stato regalato un libro e la “coccarda del lettore gold”.

La premiazione è stata accompagnata da una piccola cerimonia con la direttrice della biblioteca, Valeria Nigro, e tutto lo staff.

"È stato un momento simbolico – commenta Nigro – per esprimere apprezzamento e simpatia verso coloro che frequentano maggiormente i nostri spazi. Fa piacere constare come i lettori premiati appartengano a diverse fasce d'età, segno che a Savigliano si legge tanto e volentieri".

"Chi non avesse partecipato alla festa – dicono dalla “Bàccolo” – può venire comodamente a ritirare libro e coccarda in biblioteca".


 

c.s.

