Economia | 14 gennaio 2026, 14:11

Formedil Cuneo: la formazione di qualità per il mondo edile [VIDEO]

Aperte le iscrizioni al percorso triennale di operatore edile presso la sede di Savigliano

(Da sinistra: Laura Blua direttore, Elena Lovera presidente, Nicola Gagino vicepresidente di Formedil Cuneo)

Abbiamo incontrato Elena Lovera presidente Formedil Cuneo (ex scuola Edile Cuneo) e Laura Blua direttore dell’ente, punto di riferimento della formazione edile in provincia di Cuneo.

La nuova denominazione come punto di partenza, l’autorevolezza e la consapevolezza di erogare una formazione completa grazie alla competenza dei docenti, il corso triennale 'Operatore Edile', percorso gratuito che accompagna i ragazzi nel mondo del lavoro, il tema della “Sicurezza” e quello delle consulenze per le imprese edili.

Questi i temi che troverete nell’intervista e che fanno conoscere da vicino una realtà, che nelle sedi di Savigliano, Boves, Cuneo e Alba, contribuisce alla “Formazione in Sicurezza” nel settore edile, un mondo che nella provincia Granda impiega migliaia di lavoratori e vede attive moltissime imprese di successo.

Formedil Cuneo, la formazione da scoprire e il futuro di chi vuole costruirselo seguendo il motto 'Si impara facendo'.

(Allievi in laboratorio)

Finalità e peculiarità di Formedil Cuneo nelle parole di Elena Lovera e Laura Blua (GUARDA IL VIDEO)

Silvano Bertaina

