La poetessa Isabella Leardini ospite dell’Istituto Comprensivo Piave San Cassiano di Alba

L’Istituto Comprensivo Alba Quartiere Piave San Cassiano ospita la poetessa Isabella Leardini, nell’ambito del progetto “Prendere per mano le parole. Piccola Accademia di Poesia”. Appuntamento per mercoledì 11 marzo, nei locali della scuola primaria “Gianni Rodari” – in corso Europa 134. L’iniziativa rientra nel calendario della Scuola Genitori. Sono previsti due distinti momenti d’incontro con l'autrice, aperti, come di consueto, ai docenti e alle famiglie, nonché alla partecipazione di tutta la cittadinanza: un primo ritrovo pomeridiano dalle ore 16.45 alle 18.45 e un secondo appuntamento serale dalle ore 20.45 alle 22.

L’obiettivo è creare uno spazio di confronto e scoperta intorno alla poesia contemporanea e al suo valore educativo, coinvolgendo la comunità scolastica e la collettività.

La protagonista dell’incontro, Isabella Leardini, è poetessa e docente tra le voci più riconosciute della poesia italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte “La coinquilina scalza” (Niebo/La Vita Felice, 2004), Una stagione d’aria (Donzelli, 2017) e, più recentemente, Maniere nere (Mondadori, 2025).

Leardini insegna Scrittura creativa all’Accademia di Belle Arti di Venezia e da anni conduce workshop e laboratori di poesia in tutta Italia con un metodo da lei ideato e approfondito nel saggio “Domare il drago” (Mondadori, 2018). Dal 2022, dirige il Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna. È curatrice delle collane di poesia dell’editore Vallecchi, per cui ha pubblicato anche l’antologia “Costellazione parallela. Poetesse italiane del Novecento” (2023).

L’incontro si inserisce nel percorso educativo promosso dall’Istituto albese, con il contributo di Fondazione CRC, per avvicinare adulti e giovani alla parola poetica come strumento di espressione, ascolto e crescita culturale condivisa. Ingresso libero.