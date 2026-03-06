Ultime visite al "Baruffi" di Mondovì prima dell'abbattimento, in attesa di potersi accaparrare un mattone

nHa già registrato il "tutto esaurito" la giornata di visite al "Baruffi" di Mondovì. Un'ultima occasione per rivedere aule, corridoi, banchi che hanno accompagnato generazioni e generazioni di studenti.

L'iniziativa, promossa dalla Provincia di Cuneo e dal Comune di Mondovì in collaborazione con la dirigenza dell’Istituto “Cigna-Baruffi-Garelli”, è un'operazione "nostalgia" per dare modo agli ex studenti di varcare, per un'ultima volta, la soglia della scuola prima che sia abbattuta.

Le visite sono in programma sabato 14 marzo, dalle 9 alle 12 (durata media di ciascun turno pari a 45 minuti con posti limitati per motivi di sicurezza) e al momento tutti i posti disponibili sono stati esauriti ( https://www.eventbrite.com/cc/baruffi-2026-4822097 ), tutto esaurito anche per seconda giornata di visite che si terrà sabato 21 marzo.

Un momento amarcord, in attesa di potersi simbolicamente accaparrare uno storico "mattone dell’edificio", altra iniziativa che prevederebbe di potersi portare a casa un mattone in cambio di un'offerta da destinare per inizitive benefiche.