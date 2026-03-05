"Settimana delle Lingue" a Cervasca: gli alunni delle primarie alla scoperta dell'inglese

Un'esplosione di suoni, colori e culture diverse ha animato le aule dell'Istituto Comprensivo di Cervasca nei giorni dal 23 al 27 febbraio. Gli alunni delle scuole primarie di tutti i plessi sono stati protagonisti della "Settimana delle Lingue", un'iniziativa didattica interamente dedicata al potenziamento delle competenze linguistiche, con un focus particolare sulla lingua inglese.

Attraverso un approccio ludico e innovativo, le docenti di lingua straniera dell'istituto hanno guidato i bambini attraverso un percorso coinvolgente, strutturato su una combinazione di giochi di ruolo, canzoni e laboratori creativi per imparare divertendosi. Storytelling, momenti musicali e British box hanno allietato le classi, favorendo la curiosità per la lingua inglese e educando alla valorizzazione della diversità linguistica e all'importanza del multilinguismo.

L'offerta educativo-didattica di questa speciale "English Week" ha seguito la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), ossia l'apprendimento di contenuti disciplinari direttamente in lingua inglese, permettendo ai bambini di usare l'idioma come un vero strumento comunicativo e non solo come materia di studio.

Particolarmente gradito e vivace è stato il momento della "pancake race", ossia la gara di corsa con la padella, facendo saltare appunto un pancake, per ricordare e sperimentare una tradizione tipica dello Shrove Tuesday (Martedì Grasso) nel Regno Unito.

Le classi quarte e quinte hanno beneficiato dell'intervento di Anna Racca, lettrice madrelingua canadese. La sua presenza ha permesso agli studenti l'opportunità di confrontarsi con una pronuncia autentica e di scoprire curiosità culturali legate al Canada. La specialista ha interagito con estrema dolcezza e con simpatia accattivante, stimolando i presenti a sentirsi "in viaggio", ad abbattere le barriere della timidezza e a porsi con naturalezza e spirito d'avventura verso la lingua straniera e verso le curiosità di altri Paesi.

L'entusiasmo e la partecipazione attiva degli alunni hanno decretato il pieno successo del progetto e il desiderio di renderlo, anche per il futuro, uno speciale appuntamento annuale dell'offerta formativa dell'istituto, con l'obiettivo di sviluppare competenze cognitive ampie, linguistiche e di apertura mentale e inclusione verso nuove culture, concorrendo alla crescita di bambine e bambini che si sentano "cittadini del mondo".