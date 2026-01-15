 / Attualità

Attualità | 15 gennaio 2026, 08:50

Piasco dice grazie ai suoi volontari della Protezione Civile comunale

La sindaca Stefania Dalmasso e l’Amministrazione comunale rendono omaggio all’impegno, alla dedizione e allo spirito di servizio dimostrati dal gruppo nel corso del 2025

Al centro la sindaca di Piasco Stefania Dalmasso con il Gruppo della Protezione Civile Comunale

In un anno, come quello appena concluso, segnato da interventi continui a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini, l’Amministrazione comunale di Piasco ha voluto accendere i riflettori su chi, spesso lontano dai clamori, lavora ogni giorno per il bene collettivo, i volontari della Protezione Civile comunale, attraverso un ringraziamento pubblico che riconosce il valore umano e civico di un gruppo che rappresenta uno dei pilastri del paese della valle Varaita.

Durante l’anno – spiega la sindaca Stefania Dalmasso - i volontari sono stati impegnati in numerosi interventi fondamentali per la sicurezza e il decoro del nostro territorio, tra cui la pulizia dei rii, la manutenzione e sistemazione dei sentieri e altre attività di prevenzione e tutela ambientale. Un impegno costante, svolto con grande competenza, spirito di servizio e senso di responsabilità.

Ciò che rende ancora più significativo questo lavoro – continua la prima cittadina- è il fatto che il gruppo è composto da persone che, pur avendo impegni lavorativi e familiari, continuano a dimostrarsi attive, presenti e operative, dedicando tempo ed energie alla comunità con passione e generosità. Un esempio concreto di cittadinanza attiva e di amore per il proprio paese”.

L’auspicio dell’Amministrazione comunale è che nuovi giovani possano avvicinarsi a questa realtà, scegliendo di mettersi a disposizione del paese e raccogliendo il prezioso patrimonio di esperienza e valori trasmesso dagli attuali volontari.

A nome dell’intera Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Piasco, rivolgo un grazie sincero a tutte le volontarie e a tutti i volontari della Protezione Civile comunale per la disponibilità, la professionalità e il fondamentale contributo che offrono ogni giorno. Il loro operato rappresenta un valore imprescindibile per la nostra comunità”.

AMP

