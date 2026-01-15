Piasco dice grazie ai suoi volontari della Protezione Civile comunale

In un anno, come quello appena concluso, segnato da interventi continui a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini, l’Amministrazione comunale di Piasco ha voluto accendere i riflettori su chi, spesso lontano dai clamori, lavora ogni giorno per il bene collettivo, i volontari della Protezione Civile comunale, attraverso un ringraziamento pubblico che riconosce il valore umano e civico di un gruppo che rappresenta uno dei pilastri del paese della valle Varaita.

“Durante l’anno – spiega la sindaca Stefania Dalmasso - i volontari sono stati impegnati in numerosi interventi fondamentali per la sicurezza e il decoro del nostro territorio, tra cui la pulizia dei rii, la manutenzione e sistemazione dei sentieri e altre attività di prevenzione e tutela ambientale. Un impegno costante, svolto con grande competenza, spirito di servizio e senso di responsabilità.

Ciò che rende ancora più significativo questo lavoro – continua la prima cittadina- è il fatto che il gruppo è composto da persone che, pur avendo impegni lavorativi e familiari, continuano a dimostrarsi attive, presenti e operative, dedicando tempo ed energie alla comunità con passione e generosità. Un esempio concreto di cittadinanza attiva e di amore per il proprio paese”.

L’auspicio dell’Amministrazione comunale è che nuovi giovani possano avvicinarsi a questa realtà, scegliendo di mettersi a disposizione del paese e raccogliendo il prezioso patrimonio di esperienza e valori trasmesso dagli attuali volontari.

“A nome dell’intera Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Piasco, rivolgo un grazie sincero a tutte le volontarie e a tutti i volontari della Protezione Civile comunale per la disponibilità, la professionalità e il fondamentale contributo che offrono ogni giorno. Il loro operato rappresenta un valore imprescindibile per la nostra comunità”.