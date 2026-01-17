Valerio Rosso e Carlo Lucarelli: due nuovi appuntamenti alla biblioteca “E. Alberione” di Chiusa di Pesio

La biblioteca civica “E. Alberione” di Chiusa di Pesio inaugura il 2026 con due incontri con l’autore: mercoledì 28 gennaio il dottor Valerio Rosso presenta “Lifestyle Medicine: più salute, più medicina, più vita” e mercoledì 4 febbraio Carlo Lucarelli, Pier Mauro Tamburini e Fabrizio Luisi presenteranno “Questo è il diario di Giulia” entrambi editi da Mondadori.

Mercoledì 28 gennaio alle 21 sarà ospite Valerio Rosso, medico chirurgo, psicoterapeuta e psichiatra. Da anni opera nel Servizio Sanitario Nazionale tra ospedali e servizi territoriali, occupandosi di salute mentale e neuroscienze. Si dedica alla Lifestyle Medicine, integrando prevenzione e Colloquio Motivazionale. Con blog, podcast e social è tra i divulgatori medici più seguiti in Italia con oltre 200000 followers. Il libro in uscita il 27 gennaio dal titolo “Lifestyle Medicine: più salute, più energia, più vita” affronta in modo scientifico che mette al centro le scelte quotidiane come principale strumento di prevenzione e cura. Attraverso cambiamenti graduali e concreti nello stile di vita, basati sulle evidenze più recenti, agisce su alimentazione, movimento, sonno, stress, relazioni, ambiente e dipendenze per migliorare salute, benessere e qualità della vita.

Mercoledì 4 febbraio alle 21 sono attesi Carlo Lucarelli, Pier Mauro Tamburini, Fabrizio Luisi con il loro libro enigma dal titolo “Questo è il diario di Giulia”. Il 1° giugno 1998 viene rinvenuto, in un bunker abbandonato, il corpo della 17enne Giulia Roversi. Non ci sono segni di violenza. Ci sono tanti sospetti, ma gli inquirenti archiviano il caso. Questo è il suo diario di scuola: la chiave per svelare il mistero. Tra le sue pagine è nascosta la verità sulla morte di Giulia e su chi sia stato a ucciderla.

Il lavoro a sei mani è di Carlo Lucarelli, uno dei più noti scrittori italiani di noir, autore e presentatore televisivo. Ha creato il commissario antifascista Marino e pubblicato numerosi romanzi. L’intreccio enigmatico è curato da Pier Mauro Tamburini sceneggiatore, regista e tra i massimi esperti di libri-gioco in Italia; autore di romanzi, saggi e co-creatore della serie Escape Book e da Fabrizio Luisi, sceneggiatore, game designer e docente universitario; membro del collettivo La Buoncostume, lavora su storytelling, new media e libri-gioco.